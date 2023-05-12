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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Кипр вводит временную нулевую ставку НДС на товары первой необходимости

Налоговый департамент Кипра объявил о временном применении нулевой ставки НДС на товары первой необходимости, которая была одобрена Советом министров 2 мая 2023 года.

Ксения Шилкина
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Нулевая ставка применяется для всех видов хлеба, молока, яиц, детского питания, детских подгузников, средства женской гигиены и подгузники для взрослых до 31 октября 2023 года.

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Налоговый департамент Кипра также объявил о продлении нулевой ставки НДС на диагностические тесты COVID-19 in vitro и сопутствующие услуги, а также на вакцины против вируса.

Ранее применявшаяся до 31 марта 2023 года нулевая ставка была продлена с 1 апреля до 31 мая 2023 года.

По материалам orbitax.com

#Кипр#НДС / VAT
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Кипр#НДС / VAT