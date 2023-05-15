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Ксения Шилкина
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Швеция объявляет о повышении минимального порога заработной платы для соискателей разрешения на работу

4 мая 2023 года правительство Швеции объявило, что с 1 октября 2023 года соискатели разрешения на работу должны будут зарабатывать не менее 80% средней годовой заработной платы в Швеции.

Ксения Шилкина
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С 1 октября 2023 года граждане третьих стран (т. е. граждане стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ) должны будут зарабатывать не менее 80% средней годовой заработной платы, чтобы иметь право подать заявление на получение шведского разрешения на работу.

Хотя окончательные подробности еще не опубликованы, на основе последних данных Статистического управления Швеции, опубликованных в 2021 году, минимальная месячная зарплата для заявлений на получение разрешения на работу, обрабатываемых с 1 октября 2023 года, будет составлять не менее 26 560 шведских крон.

Миграционное агентство обычно добавляет 3% ежегодно к данным о заработной плате, публикуемым Статистическим управлением Швеции, для определения уровня заработной платы в текущем году.

По материалам ey.com

#Средний заработок#Швеция
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Средний заработок#Швеция