Налоговое управление Франции предоставляет рекомендации по временным взносам солидарности для сектора ископаемого топлива

15 мая 2023 года французское налоговое управление опубликовало руководство в отношении временного солидарного взноса для некоторых компаний в секторе ископаемого топлива.
Взнос был введен в рамках Закона о финансах на 2023 год и применяется в течение первого финансового года, начинающегося 1 января 2022 года или после этой даты:
Руководство охватывает i) объем взноса временной солидарности, ii) методы определения взноса, в том числе в особых случаях с примерами, iii) методы декларирования и уплаты взноса, и iv) контроль, санкции, взыскание, и судебное разбирательство вклада.
По материалам orbitax.com
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь