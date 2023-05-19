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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Налоговое управление Франции предоставляет рекомендации по временным взносам солидарности для сектора ископаемого топлива

15 мая 2023 года французское налоговое управление опубликовало руководство в отношении временного солидарного взноса для некоторых компаний в секторе ископаемого топлива.

Ксения Шилкина
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Взнос был введен в рамках Закона о финансах на 2023 год и применяется в течение первого финансового года, начинающегося 1 января 2022 года или после этой даты:

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  • Взнос уплачивается юридическими лицами или постоянными представительствами, осуществляющими деятельность во Франции или чье налогообложение прибыли отнесено к Франции в соответствии с налоговым договором, если не менее 75% их общего оборота во Франции приходится на экономическую деятельность с сырой нефтью, секторы природного газа, угля и переработки в соответствии с Регламентом (ЕС) 2022/1854;
  • Ставка взноса равна 33% на положительную разницу налогооблагаемой прибыли за год, превышающую 120% средней налогооблагаемой прибыли за четыре финансовых года с 2018 по 2021; и
  • Взнос уплачивается на тех же условиях, что и корпоративный налог, или, если налогоплательщик не является плательщиком корпоративного налога, подлежит уплате до 15 числа четвертого месяца, следующего за финансовым годом, или 15 мая 2023 года, если он следует за календарным годом.

Руководство охватывает i) объем взноса временной солидарности, ii) методы определения взноса, в том числе в особых случаях с примерами, iii) методы декларирования и уплаты взноса, и iv) контроль, санкции, взыскание, и судебное разбирательство вклада.

По материалам orbitax.com

#законодательство#упрощенная система налогообложения (УСН)#Франция
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законодательство#упрощенная система налогообложения (УСН)#Франция