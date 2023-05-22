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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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ОАЭ уточнили виды деятельности, осуществляемые физлицами, которые облагаются налогом на прибыль

Министерство финансов опубликовало Решения Кабинета министров ОАЭ № (49)о режиме физических лиц - резидентов и нерезидентов, занимающихся бизнесом или предпринимательской деятельностью, для целей Закона о корпоративном налоге.

Ольга Кутяева
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Его превосходительство Юнис Хаджи Аль Хури, заместитель министра финансов, сказал: «Новое Решение Кабинета министров демонстрирует приверженность ОАЭ поддержанию четкой и конкурентоспособной налоговой системы как для местных, так и для иностранных индивидуальных инвесторов. Упрощая систему корпоративного налога, ОАЭ продолжают способствовать созданию привлекательной бизнес-среды, которая поддерживает рост малого бизнеса, стартапов и экономики в целом».

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Решение направлено на разъяснение применения режима корпоративного налога для физических лиц («физические лица» в данном контексте) и обеспечение того, чтобы налогом облагался только доход от бизнеса или деятельности, связанной с бизнесом, в то же время разъясняя, что личный доход, в частности, от работы по найму, инвестиций и недвижимости (без требований лицензирования) не облагается корпоративным налогом. Физические лица, ведущие бизнес или предпринимательскую деятельность, будут облагаться корпоративным налогом и должны будут зарегистрироваться, только если их совокупный оборот превысит 1 000 000 AED за календарный год.

Например, если физическое лицо, являющееся резидентом ОАЭ, ведет онлайн бизнес, и совокупный годовой оборот от этого бизнеса превышает 1 000 000 AED, согласно новому Решению, доход от онлайн бизнеса резидента ОАЭ будет облагаться корпоративным налогом. Однако, если резидент ОАЭ также получает доход от аренды недвижимости и личных инвестиций, эти источники дохода не будут облагаться корпоративным налогом, поскольку они относятся к категориям, не входящим в сферу охвата.

По материалам UAE Ministry of Finance

#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Ольга Кутяева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)