Багамские острова ужесточают требования к экономическому присутствию

Правительство Багамских островов предложило поправки, чтобы усилить требования страны к экономическому присутствию.
Необходимость ужесточить требования следует за внесением Багамских островов в список стран, не сотрудничающих с ЕС. Багамы были включены в список, потому что они «способствуют офшорным структурам и соглашениям, направленным на привлечение прибыли без реального экономического содержания, поскольку не предпринимают всех необходимых действий для обеспечения эффективного выполнения требований по существу».
Предлагаемые поправки включают ужесточение требований к соблюдению и штрафы в размере до 300 000 BSD за несоблюдение, а также возможное удаление несоответствующей компании из коммерческого регистра.
По материалам orbitax.com
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