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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Багамские острова ужесточают требования к экономическому присутствию

Правительство Багамских островов предложило поправки, чтобы усилить требования страны к экономическому присутствию.

Ксения Шилкина
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Необходимость ужесточить требования следует за внесением Багамских островов в список стран, не сотрудничающих с ЕС. Багамы были включены в список, потому что они «способствуют офшорным структурам и соглашениям, направленным на привлечение прибыли без реального экономического содержания, поскольку не предпринимают всех необходимых действий для обеспечения эффективного выполнения требований по существу».

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Предлагаемые поправки включают ужесточение требований к соблюдению и штрафы в размере до 300 000 BSD за несоблюдение, а также возможное удаление несоответствующей компании из коммерческого регистра.

По материалам orbitax.com

#Багамские острова#регистрация компании
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Багамские острова#регистрация компании