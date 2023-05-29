Багамские острова ужесточают требования к экономическому присутствию

Необходимость ужесточить требования следует за внесением Багамских островов в список стран, не сотрудничающих с ЕС. Багамы были включены в список, потому что они «способствуют офшорным структурам и соглашениям, направленным на привлечение прибыли без реального экономического содержания, поскольку не предпринимают всех необходимых действий для обеспечения эффективного выполнения требований по существу».