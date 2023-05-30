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Полина Мостепан
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До 1 июня 2023 г. нужно отчитаться о зарубежных счетах и иностранных электронных кошельках

1 июня -прекрасная дата, так как именно в этот день мы можем официально утверждать, что к нам пришло долгожданное лето. Также этот день немаловажен и для детей, так как международный день детей совпадает с первым летним днём. Но это не всё… Всем россиянам – резидентам важно успеть отчитаться в ФНС о имеющихся зарубежных счетах и предельный срок для выполнения обязательства - 1 июня.

Полина Мостепан
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Таким образом, физлица обязаны предоставить отчеты за прошлый 2022 год, и это касается не только иностранных счетов, а также зарубежных электронных кошельков. Отчет предоставляется по утвержденным формам и подать их можно посредством личного кабинета либо напрямую в налоговую службу в бумажном виде.

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Важно уточнить, что граждане, проживающие в ушедшем 2022 году за пределами территории РФ в общем порядке более 183 дней, освобождены от этого требования, в связи с утерей статуса резидента РФ. Также освобождены от подачи отчета налогоплательщики, имеющие счета в странах ЕАЭС, либо в странах, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией. Но такое освобождение действует, при условии, что поступления либо списания с данного счета не превышают 600 тысяч рублей или остаточная сумма денежных средств на счете в конце года, также не должны быть выше 600 тысяч рублей.

В случае иностранных электронных кошельков, также могут действовать освобождения от предоставления отчета в ФНС, но только при условии, что совокупная сумма зачислений не превысит те же 600 тысяч рублей.

По мимо этого, предоставили отсрочку мобилизованным гражданам, а именно, для них продлен срок на 3 месяца после окончания периода мобилизации.

По материалам: Федеральная налоговая служба

#налоговая отчетность#налоговый резидент#ФНС РФ
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговая отчетность#налоговый резидент#ФНС РФ