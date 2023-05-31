Попадет Россия в черный список FATF или всё-таки обойдется?

НВ СМИ идёт бурное обсуждение о вероятности включения России в черный список FATF. FATF (Financial Action Task Force)- является мировой организацией по борьбе с отмыванием денег и занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Хотя публичных заявлений от организации ещё не поступало, но в связи с тем, что членство России уже было ранее приостановлено, опасение включения в черный список вполне обоснованно.

У организации существует два списка: черный – в котором числятся страны наибольшего риска и серый- с перечнем стран под пристальным надзором. В черном списке уже включены –Северная Корея, Иран и Мьянма.

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Считается, что страны из черного списка имеют значительные лазейки и недостатки в системе по борьбе с отмыванием денег, и в связи с этим осуществление финансовых операций в свободной форме практически невозможны. А вот со странами из серого списка, ситуация менее накаленная, то есть транзакции с этими странами возможны, но они попадут под тщательную проверку.

По мнению экспертов, вероятность попадания России в чёрный список всё-таки есть, но невысокая. Но тем не менее, в случае включения России в список, последствия могут значительные. Так, зарубежные платежи и переводы будут проходить со сложностями, либо осуществление перечислений или платежей станет совсем невозможным.

Но существует и менее пессимистичный прогноз со стороны экспертов. Так, по сути транзакции и платежи россиян или российских компаний и так находятся под тщательными проверками со стороны зарубежных финансовых учреждение и не только. Поэтому- ничего нового!