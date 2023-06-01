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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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ОАЭ приняли решение об освобождении от участия в целях корпоративного налогообложения

Минфин ОАЭ опубликовало решение № 116 от 2023 года, которое регулирует правила освобождения от участия в соответствии со статьей 23 нового Закона о корпоративном налоге.

Ксения Шилкина
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Решение касается инструментов, которые квалифицируются как доля владения для целей освобождения от участия, объединение долей владения в одном и том же юридическом лице для определения того, имеет ли налогооблагаемое лицо определяющую долю участия, учет квалифицируемой передачи долей владения как такая же непрерывная доля владения и различные другие вопросы, касающиеся освобождения от участия.

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Один примечательный момент касается пункта 11 статьи 23 Закона о корпоративном налоге, который предусматривает, что может быть установлена минимальная стоимость приобретения, которая позволяет рассматривать долю владения как квалифицируемую долю участия, даже если стандартное условие минимального владения 5% не соблюдается.

Как указано в Министерском решении, минимальная стоимость приобретения составляет 4 миллиона дирхамов ОАЭ.

По материалам orbitax.com

#корпоративный налог#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#корпоративный налог#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)