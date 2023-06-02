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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Министерство финансов ОАЭ приняло решение о переходных правилах корпоративного налогообложения

Министерство финансов ОАЭ объявило о выпуске министерского решения № 120 от 2023 года о корректировках переходных правил для целей нового Закона о корпоративном налоге.

Ксения Шилкина
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Решение применяется к определенным активам и обязательствам, таким как недвижимое имущество, нематериальные активы, финансовые активы и финансовые обязательства, которые находились в собственности предприятий до вступления в силу Закона о корпоративном налоге.

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Предприятия могут корректировать налоговый режим таких активов и обязательств на основе определенных правил и должны решить, как это сделать, когда будут подавать свою первую налоговую декларацию.

Существует дополнительная возможность для сектора недвижимости, где компании с недвижимым имуществом, учитываемым на основе первоначальной стоимости, имеют возможность выбрать основу для освобождения, используя либо метод временного распределения, либо метод оценки, что позволяет группам определить наиболее благоприятный результат.

Данное положение обеспечивает справедливый расчет налога, учитывающий историю владения или стоимости имущества, и облагает налогом только прибыль бизнеса от такого недвижимого имущества, относящуюся к периодам после вступления в силу Закона о корпоративном налоге.

По материалам orbitax.com

#корпоративный налог#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#корпоративный налог#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)