Венгрия продлевает и корректирует временные налоги на сверхприбыль

31 мая опубликован Постановление Правительства 206/2023, который вносит изменения в Постановление Правительства 197/2022 о временных налогах на сверхприбыль. Поправки включают продление срока действия некоторых налогов до 2024 года, а также корректировку налоговой базы и ставок.

Среди основных изменений можно выделить следующие:

Все услуги по этой теме:

- налоговая база для специального налога на кредитные и финансовые учреждения изменяется на 2024 налоговый год, наряду с введением новых налоговых ставок в размере 13% на часть налоговой базы, не превышающую 20 млрд HUF, и 30% на превышение;

- временный специальный налог на производителей фармацевтической продукции продлевается до 2024 налогового года, но применяемые ставки снижаются следующим образом:

0,5% на часть налоговой базы, не превышающую 50 млрд HUF;

1,5% на часть налоговой базы, превышающую 1 млрд HUF, но не превышающую 150 млрд HUF; и

4,0% на часть, превышающую 150 млрд HUF;

- прогрессивная надбавка на страховые взносы для страховых компаний продлевается на 2024 налоговый год по тем же ставкам, что и в 2023 году;

- верхняя прогрессивная ставка налога для розничной торговли с оборота, превышающего 100 млрд HUF, увеличивается с 4,1% для налоговых периодов, начинающихся в 2023 году, до 4,5% для налоговых периодов, начинающихся в 2024 году, при сохранении более низких прогрессивных ставок.

Постановление 206/2023 в целом вступило в силу 31 мая 2023 года, а срок действия постановления правительства 197/2022 истекает 1 января 2025 года.