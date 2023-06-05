News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
0

Венгрия продлевает и корректирует временные налоги на сверхприбыль

31 мая опубликован Постановление Правительства 206/2023, который вносит изменения в Постановление Правительства 197/2022 о временных налогах на сверхприбыль. Поправки включают продление срока действия некоторых налогов до 2024 года, а также корректировку налоговой базы и ставок.

Ольга Кутяева
Обсудить

Среди основных изменений можно выделить следующие:

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в Венгрии?
Подробнее

- налоговая база для специального налога на кредитные и финансовые учреждения изменяется на 2024 налоговый год, наряду с введением новых налоговых ставок в размере 13% на часть налоговой базы, не превышающую 20 млрд HUF, и 30% на превышение;

- временный специальный налог на производителей фармацевтической продукции продлевается до 2024 налогового года, но применяемые ставки снижаются следующим образом:

  • 0,5% на часть налоговой базы, не превышающую 50 млрд HUF;
  • 1,5% на часть налоговой базы, превышающую 1 млрд HUF, но не превышающую 150 млрд HUF; и
  • 4,0% на часть, превышающую 150 млрд HUF;

- прогрессивная надбавка на страховые взносы для страховых компаний продлевается на 2024 налоговый год по тем же ставкам, что и в 2023 году;

- верхняя прогрессивная ставка налога для розничной торговли с оборота, превышающего 100 млрд HUF, увеличивается с 4,1% для налоговых периодов, начинающихся в 2023 году, до 4,5% для налоговых периодов, начинающихся в 2024 году, при сохранении более низких прогрессивных ставок.

Постановление 206/2023 в целом вступило в силу 31 мая 2023 года, а срок действия постановления правительства 197/2022 истекает 1 января 2025 года.

По материалам Orbitax

#Венгрия#налог на прибыль
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Венгрия#налог на прибыль