Испания утверждает формы и инструкции по корпоративному налогу и декларациям по подоходному налогу для нерезидентов за 2022 год

Налоговое агентство Испании опубликовало Приказ HFP/523/2023 от 22 мая 2023, который утверждает формы и инструкции для деклараций по корпоративному налогу и подоходному налогу с нерезидентов.

Данный Приказ утверждает формы и инструкции для деклараций по корпоративному налогу и подоходному налогу с нерезидентов за периоды, начинающиеся с 1 января по 31 декабря 2022.

Приказ вступает в силу с 1 июля 2023 года.

К формам относятся следующие, которые прилагаются в качестве приложений к приказу:

Форма (Modelo) 200 - Декларация по корпоративному налогу и подоходному налогу с нерезидента для постоянных представительств и организаций в режиме отнесения доходов, созданных за границей с присутствием на территории Испании;

Форма (Modelo) 206 - Оплата или возврат подоходного налога с нерезидента; и

Форма (Modelo) 220 - Декларация по корпоративному налогу в режиме консолидации (группы).

Формы должны быть представлены в электронном виде через веб-сайт налогового агентства.

Крайний срок подачи формы 200 — в течение шести месяцев и 25 дней после окончания налогового периода (т. е. 25 июля для годов, заканчивающихся 31 декабря).

Для налогоплательщиков, период подачи которых начался до вступления в силу Приказа HFP/523/2023, крайний срок составляет 25 дней после вступления Приказа в силу, если они не выбрали подачу декларации с использованием предыдущих форм для налоговых периодов, начинающихся с 1 январь и 31 декабря 2020 г. в соответствии с Приказом HFP/379/2022 от 28 апреля 2022 г., и в этом случае применяется стандартный крайний срок в 6 месяцев и 25 дней.

То же самое обычно применяется к форме 206, хотя в случае прекращения деятельности постоянного представительства и в некоторых других случаях форма должна быть подана до 20 апреля, июля, октября или января, следующего за кварталом.

Для формы 220 срок соответствует сроку возврата для представителя налоговой группы или головного лица группы.