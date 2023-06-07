Кабинет министров ОАЭ вносит дополнительные пояснения в отношении налогообложения свободной экономической зоны

Министерство финансов ОАЭ опубликовало постановление Кабинета министров № 55 от 2023 года об определении квалификационного дохода лица, соответствующего условиям свободной зоны для целей нового Закона о корпоративном налоге.

Министерство также издало соответствующее решение, Министерское постановление № 139 от 2023 года, в котором указаны дополнительные правила в отношении квалификационных и исключенных видов деятельности, а также правила в отношении минимальных требований.

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В соответствии со статьей 3 Закона о корпоративном налоге лица, соответствующие условиям свободной зоны, имеют право на ставку корпоративного налога 0 % на соответствующий доход. Постановление Кабинета министров № 55 предусматривает, что квалифицируемый доход включает определенные категории доходов, при условии, что такой доход не относится к постоянному представительству в стране или иностранному постоянному представительству в соответствии со статьей 5 Постановления или к владению или эксплуатации недвижимого имущества.

Решение Кабинета министров № 55 предусматривает, что минимальные требования считаются выполненными, если не отвечающий требованиям доход, полученный лицом, отвечающим требованиям свободной зоны, в течение налогового периода, не превышает процента от общего дохода лица, отвечающего требованиям свободной зоны.

Министерское решение № 139 определяет процентную ставку в размере 5% и сумму в размере 5 миллионов дирхамов ОАЭ.