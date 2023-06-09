Люксембург вводит правила налоговой прозрачности для цифровых платформ

1 июня 2023 года вступает в силу люксембургский закон, требующий автоматического и обязательного обмена информацией, сообщаемой операторами платформ.

Первые отчеты должны быть поданы в налоговое управление Люксембурга не позднее 31 января 2024 года.

19 мая 2023 года в Официальном журнале Великого Герцогства Люксембург был опубликован «Закон об автоматическом и обязательном обмене информацией, сообщаемой операторами платформ» (Закон).

Закон реализует Директиву Совета (ЕС) 2021/514 от 22 марта 2021 года (DAC 7), внося поправки в Директиву 2011/16/ЕС об административном сотрудничестве в области налогообложения (DAC) и вводит новые обязательства для операторов платформ.

В дополнение к новым правилам Закон вносит поправки в ряд других законов об обмене информацией, в том числе в «Закон о единых стандартах отчетности» (Закон о CRS) и «Закон об обязательном раскрытии и обмене информацией о трансграничных налоговые соглашения» (Закон MDR).