News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
4

Люксембург вводит правила налоговой прозрачности для цифровых платформ

1 июня 2023 года вступает в силу люксембургский закон, требующий автоматического и обязательного обмена информацией, сообщаемой операторами платформ.

Ксения Шилкина
Обсудить

Первые отчеты должны быть поданы в налоговое управление Люксембурга не позднее 31 января 2024 года.

19 мая 2023 года в Официальном журнале Великого Герцогства Люксембург был опубликован «Закон об автоматическом и обязательном обмене информацией, сообщаемой операторами платформ» (Закон).

Закон реализует Директиву Совета (ЕС) 2021/514 от 22 марта 2021 года (DAC 7), внося поправки в Директиву 2011/16/ЕС об административном сотрудничестве в области налогообложения (DAC) и вводит новые обязательства для операторов платформ.

В дополнение к новым правилам Закон вносит поправки в ряд других законов об обмене информацией, в том числе в «Закон о единых стандартах отчетности» (Закон о CRS) и «Закон об обязательном раскрытии и обмене информацией о трансграничных налоговые соглашения» (Закон MDR).

По материалам ey.com

Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме