Государства-члены ЕС согласовали меры по замораживанию и конфискации «необъяснимых» активов

Министры юстиции правительств стран-членов ЕС согласовали свою позицию по проекту Директивы о возврате и конфискации активов, устанавливающей минимальные правила по отслеживанию, идентификации, замораживанию, конфискации и управлению имуществом преступников.

Директива будет основана на проекте, предложенном Европейской Комиссией в 2022 году. Офисы по возврату активов государств-членов получат дополнительные полномочия по трансграничному отслеживанию преступных денег с немедленным и прямым доступом к соответствующим национальным базам данных и реестрам в некоторых случаях. Им также будут предоставлены новые полномочия по конфискации активов, хотя Директива не обязывает государства-члены вводить или поддерживать какое-либо правонарушение. Определение имущества, которое может быть подвергнуто замораживанию и конфискации, сформулировано максимально широко. Оно охватывает юридические документы или инструменты, подтверждающие право собственности или интерес, включая финансовые инструменты, криптоактивы и документы, найденные во владении целевого физического лица или траста.

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Самым спорным элементом Директивы является новое правило, позволяющее конфисковать необъяснимое богатство без необходимости вынесения обвинительного приговора. Делегации большинства государств-членов согласились с сутью предложенных положений, но посчитали, что необходимо внести коррективы в национальные правовые системы и учесть технические запросы.

В результате было подготовлено приложение, содержащее «сбалансированный компромиссный текст», учитывающий интересы всех государств-членов. В нем не требуется доказывать факт совершения уголовного преступления в отношении конкретного лица, но суд должен быть убежден, что имущество получено в результате преступной деятельности, прежде чем оно может быть конфисковано. Более того, конфискация без предварительного осуждения будет ограничена случаями, когда окончательное осуждение в рамках уголовного процесса было невозможно из-за болезни, побега или смерти преступника. Она также будет применяться только в тех случаях, когда преступление могло принести значительную экономическую выгоду, было совершено организованными преступниками и каралось как минимум четырехлетним тюремным сроком.

Соответственно, в процессе конфискации необъяснимого богатства необходимо будет доказать, что:

стоимость имущества «существенно несоразмерна» законному доходу владельца пострадавшего имущества;

нет вероятного законного источника имущества; и

лицо связано с людьми, связанными с преступной организацией.

Государства-члены сохранят за собой право настаивать на том, чтобы конфискация не назначалась, если она несоразмерна преступлению, в котором обвиняется данное лицо, или если она приведет к неоправданным трудностям для пострадавших лиц. Они должны будут позволить лицу оспорить любой приказ о конфискации или продаже соответствующего имущества, а третьи лица будут иметь право подать иск о праве собственности или других имущественных правах на конфискованные активы. Подозреваемые лица будут иметь право на доступ к адвокату в течение всего процесса замораживания и конфискации и будут иметь право на защиту, на эффективное средство правовой защиты и на справедливое судебное разбирательство.

Сфера действия Директивы будет включать нарушения санкций, как только ЕС примет параллельное законодательство по определению уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС.

Окончательный текст еще предстоит согласовать с Европейским Парламентом. После принятия Директивы у государств-членов будет 3 года, чтобы ввести ее положения в действие.