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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Коста-Рика проводит широкомасштабную налоговую реформу

Исполнительная власть Коста-Рики предложила 4 законопроекта, которые, в случае принятия, окажут значительное влияние на налоговые режимы страны.

Ольга Кутяева
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Законопроект № 23 760 вносит изменения в костариканские налоги на доходы физических лиц, корпораций и нерезидентов. Физические лица - налоговые резиденты Коста-Рики (те, кто проводит в стране 183 дня или более в течение налогового периода) будут платить личный подоходный налог на различные формы дохода, источником которого является Коста-Рика. Сюда входят заработная плата, пенсия, предпринимательский доход, прирост капитала и доход от курсовой разницы. Такие активы будут облагаться единым налогом: либо общим по прогрессивной шкале от 10% до 30%, либо специальным - по ставке 15%.

Законопроект также предусматривает введение корпоративного налога на прибыль в размере 30%, который будет взиматься с доходов, полученных юридическими лицами из источников в Коста-Рике. Изменения будут включать налогообложение всех пассивных доходов из иностранных источников и удвоение налоговой ставки на доходы и прибыль от капитала. Доход, полученный нерезидентами из костариканских источников, будет облагаться налогом в размере 30%, если он получен через постоянное представительство, или 15%, если он получен без постоянного представительства.

Также предлагается законопроект № 23 759, предлагающий расширить контроль над налоговыми органами. Законопроект направлен на изменение режима налоговых обязательств Коста-Рики, срока давности и процедур взыскания задолженности, а также на реформирование процедуры налогового аудита. Если законопроект будет принят, он также предоставит налоговым органам право проводить инспекции помещений и изымать любые документы и активы, имеющие отношение к процедурам налогового контроля.

Правительство также предлагает отменить некоторые налоговые льготы (законопроект № 23 762) и изменить действующий налог на имущество на воздушные, транспортные и морские суда (законопроект № 23 761).

Отдельно налоговая служба обновила список трансграничных цифровых услуг, облагаемых НДС. Теперь в списке 148 таких услуг, облагаемых 13%-м НДС.

По материалам STEP

#Коста-Рика#налог на прибыль (Corporation Tax)#подоходный налог (НДФЛ)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Коста-Рика#налог на прибыль (Corporation Tax)#подоходный налог (НДФЛ)