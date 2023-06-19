HMRC Великобритании подтверждает обязательство по уплате НДС с цифровых публикаций

HMRC Великобритании опубликовала Справку о доходах и таможне 6 (2023 г.), в которой разъясняется порядок учета НДС в отношении поставок цифровых публикаций до 1 мая 2020 г.

Принимая во внимание решение Верховного суда, вынесенное в феврале 2023 г., отчет о доходах и таможне 6 (2023 г.) подтверждает политику HMRC, согласно которой электронные газеты и другие цифровые публикации облагаются стандартной ставкой НДС до 1 мая 2020 г.

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Данное решение не влияет на новую нулевую ставку для расходных материалов, некоторых цифровых изданий, введенных с 1 мая 2020 года, в том числе электронных газет.