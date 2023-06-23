ОЭСР отмечает постоянный прогресс в борьбе с вредоносной налоговой практикой

ОЭСР объявила о выпуске новых результатов, свидетельствующих о продолжающемся прогрессе в борьбе с вредоносной налоговой практикой.

На своем заседании в апреле 2023 года Форум по вредным налоговым практикам (FHTP) пришел к новым выводам по пяти режимам в рамках реализации минимального стандарта BEPS Action 5 в отношении вредных налоговых практик.

Результаты приведены ниже:

отменяются три режима (один для Арубы и два для Сан-Марино);

один режим был изменен, чтобы соответствовать стандарту и теперь не является вредным (Иордания); и

один режим сейчас находится в процессе внесения поправок (Албания).

С момента начала проекта BEPS ОЭСР/Группы двадцати, направленного на борьбу с международным уклонением от уплаты налогов, FHTP рассмотрел 319 преференциальных режимов со следующими результатами:

Безвредно: 66

Неблагополучные районы: 3

Вне области: 33

Вне области (исправлено): 6

Отменено: 119

Безвредно (с изменениями): 65

В процессе устранения/изменения: 16

Не работает: 3

Потенциально вреден, но не вреден на самом деле: 7

Вредно: 1

Общее количество режимов: 319