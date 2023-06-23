ОЭСР отмечает постоянный прогресс в борьбе с вредоносной налоговой практикой

ОЭСР объявила о выпуске новых результатов, свидетельствующих о продолжающемся прогрессе в борьбе с вредоносной налоговой практикой.
На своем заседании в апреле 2023 года Форум по вредным налоговым практикам (FHTP) пришел к новым выводам по пяти режимам в рамках реализации минимального стандарта BEPS Action 5 в отношении вредных налоговых практик.
Результаты приведены ниже:
С момента начала проекта BEPS ОЭСР/Группы двадцати, направленного на борьбу с международным уклонением от уплаты налогов, FHTP рассмотрел 319 преференциальных режимов со следующими результатами:
Безвредно: 66
Неблагополучные районы: 3
Вне области: 33
Вне области (исправлено): 6
Отменено: 119
Безвредно (с изменениями): 65
В процессе устранения/изменения: 16
Не работает: 3
Потенциально вреден, но не вреден на самом деле: 7
Вредно: 1
Общее количество режимов: 319
По материалам orbitax.com
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