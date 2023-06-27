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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Парламент Эстонии одобрил повышение налогов

Эстонский парламент одобрил два закона о поправках к повышению налогов, которые были включены в Коалиционное соглашение на 2023–2027 годы.

Ксения Шилкина
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Оба закона были отправлены на подпись президенту 20 июня 2023 года.

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Закон о внесении изменений в Закон 147 SE о налоге на добавленную стоимость с 1 января 2024 года увеличивает стандартную ставку НДС с 20% до 22%. Кроме того, Закон о внесении поправок увеличивает сниженную ставку НДС для поставщиков услуг по размещению с 9% до 13% с 1 января 2025 года вместо отмены пониженной ставки для услуг по размещению, как первоначально предлагалось. Наконец, сниженная ставка НДС в размере 5% для некоторых публикаций в прессе отменена, и к таким публикациям применяется сниженная ставка в размере 9%.

С 1 января 2025 года Закон о подоходном налоге и Закон о внесении поправок в Закон о военной службе 148 SE увеличивает ставки подоходного налога с физических и юридических лиц на 2 процентных пункта с 20% до 22%.

По материалам orbitax.com

#НДС / VAT#подоходный налог (НДФЛ)#Эстония
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#НДС / VAT#подоходный налог (НДФЛ)#Эстония