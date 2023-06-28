Франция обновляет руководство по сфере применения налога на цифровые услуги

Услуги, обеспечивающие цифровой интерфейс, для которых взаимодействие между пользователями носит вспомогательный характер по смыслу статьи 257 ter Общего налогового кодекса, исключаются из объема налогооблагаемых услуг;
Исключение определенных услуг по поставке цифрового контента из сферы действия налога не распространяется автоматически на сам цифровой контент, например, исключение услуги по поставке программного обеспечения не влияет на применение налога к каждому поставленному программному обеспечению; и
Исключение услуг, предоставляемых между компаниями, принадлежащими к одной и той же группе, распространяется только на услуги, оказываемые исключительно компаниям одной группы.
Что касается разъяснений, были обновлены следующие руководящие принципы:
BOI-TCA-TSN-10-10-10: TCA — Налог на определенные услуги, предоставляемые крупными компаниями в цифровом секторе — Сфера применения — Определение налогооблагаемых услуг — Общие правила
BOI-TCA-TSN-10-10-20: TCA — Налог на определенные услуги, предоставляемые крупными компаниями в цифровом секторе — Сфера применения — Определение налогооблагаемых услуг — Услуги цифрового посредничества