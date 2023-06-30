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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Мальта предоставляет руководство по налоговым льготам для инвестиционных услуг и страховых экспатриантов

Уполномоченный по доходам Мальты опубликовал руководство от 19 июня 2023 года по налоговым льготам для инвестиционных услуг и страховых экспатриантов в соответствии со статьей 6 Закона о подоходном налоге.

Ксения Шилкина
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Поскольку Мальта присоединилась к ЕС в 2004 году сектор инвестиционных услуг и страхования быстро развивался и начал испытывать значительную потребность в высококвалифицированных работниках. Поэтому ощущалась необходимость в привлечении высококвалифицированных специалистов в тех областях финансовых услуг и страхования, где не хватало местных специалистов.

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Целью налоговых льгот по статье 6 Закона о подоходном налоге является привлечение на Мальту высококвалифицированных иностранцев для работы в компаниях, имеющих лицензию и/или признанных компетентным органом, регулирующим конкретный сектор.

По материалам orbitax.com

#Мальта#налоговые льготы
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Мальта#налоговые льготы