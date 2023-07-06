Парламент Литвы одобрил налоговую реформу

27 июня 2023 года Парламент Литвы (Сейм) на первом слушании дал первоначальное одобрение пакету налоговых реформ, представленному министром финансов. Некоторые из основных мер реформы включают
Внесение следующих изменений в ставки подоходного налога с физических лиц с отменой действующей 32% ставки налога, применяемой к определенным доходам свыше 101 094 EUR (на 2023 год):
- 20% ставка налога на доходы от трудовой деятельности;
- 20% ставка налога на доходы, полученные от индивидуальной деятельности, которая будет вводиться поэтапно: 15% ставка в 2024 году (текущая ставка),
- 17% ставка в 2025 году и 20% ставка с 2026 года;
- новый налоговый кредит, основанный на налогооблагаемом доходе:
- 15% ставка налога на доход от аренды недвижимости;
- 5% ставка налога на доходы от утилизации отходов;
- 15% ставка налога на прочие доходы, включая доходы от капитала и аренды имущества; и
- дополнительный налог на совокупный налогооблагаемый годовой доход (включая дивиденды, доход от индивидуальной деятельности и т.д.), превышающий определенную сумму:
Внесение изменений в льготы и критерии налогообложения малого бизнеса:
- отменить условие о количестве работников для 5% налоговой ставки (0% в первый год) для малых предприятий с доходом до 300 000 EUR;
- ввести новую формулу налоговой ставки для малых предприятий с доходом от 300 000 до 500 000 EUR, которая рассчитывается следующим образом: Ставка = 15 - 10 x (500 000 - доход за налоговый период) / 200 000;
- увеличить лимит дохода для ускоренной амортизации до 300 000 EUR со 150 000 EUR;
- увеличить лимит дохода для освобождения от уплаты авансового подоходного налога до 500 000 EUR с 300 000 EUR;
- продление налоговых льгот для инвестиционных проектов и инвестиций в кинопроизводство еще на 5 лет.
Установление ограничений на вычет расходов на покупку и аренду легковых автомобилей.
Унификация условий для вычета налоговых убытков, независимо от того, входит ли предприятие в группу.
Установление дополнительных ограничений на вычет стоимости гудвилла.
Увеличение порога для регистрации НДС с 45 000 EUR до 55 000 EUR.
Более подробная информация о налоговой реформе будет опубликована по мере поступления.
По материалам Orbitax
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