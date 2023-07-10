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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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ФАТФ предупредила ряд юрисдикций о недопустимости пропуска дальнейших сроков в сфере AML

На последнем пленарном заседании ФАТФ было отмечено, что несколько юрисдикций еще не уложились в согласованные сроки ужесточения правил борьбы с отмыванием денег (AML) в соответствии с рекомендациями ФАТФ.

Ольга Кутяева
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Речь идет о таких юрисдикциях, как Барбадос, Буркина-Фасо, Гибралтар, Ямайка, Филиппины, Сенегал, Южный Судан, Турция и Уганда.

ФАТФ рекомендовала им "быстро продемонстрировать значительный прогресс" или, в некоторых случаях, ввести специальные меры, включающие, например, усиление должной проверки их деловых операций с другими юрисдикциями.

Другие выводы, сделанные на пленарном заседании, включали добавление Хорватии, Камеруна и Вьетнама в список юрисдикций ФАТФ, которые подлежат усиленному мониторингу по мере устранения выявленных недостатков в сфере AML.

Пленарное заседание установило, что Каймановы острова в значительной степени завершили план действий по реформированию и требуют проведения оценки на месте, чтобы убедиться, что реализация реформ в области AML началась и продолжается.

ФАТФ установила, что Люксембург достиг высокого уровня технического соответствия своим требованиям, а его режим AML дает хорошие результаты. Однако стране рекомендуется сосредоточиться на усилении правоприменения в сложных случаях AML, а также на усилении риск-ориентированного надзора за нефинансовым сектором.

Было санкционировано посещение Албании с выездом на место в связи с тем, что страна отказалась от планов по созданию программы добровольного соблюдения налогового законодательства.

На пленарном заседании также были рассмотрены различные потенциальные усовершенствования и пересмотры рекомендаций ФАТФ. ФАТФ обсуждает возможность усовершенствования Рекомендаций 4 и 38, чтобы предоставить странам более сильные правовые меры по замораживанию, аресту и конфискации преступного имущества и имущества соответствующей стоимости, включая конфискацию без вынесения обвинительного приговора. Ожидается, что эти проекты будут завершены к октябрю 2023 года. Также скоро начнутся консультации по потенциальным изменениям в Рекомендации 8 и обновленному документу ФАТФ о лучшей практике по борьбе со злоупотреблениями в некоммерческих организациях.

В ближайшее время будет опубликован обновленный отчет о выполнении рекомендаций ФАТФ по виртуальным активам и поставщикам услуг виртуальных активов (VASPs). В ближайшее время ФАТФ также опубликует отчет, призывающий страны к скорейшему выполнению существующих рекомендаций по виртуальным активам и ПДУ, включая правило путешествий (travel rule).

#борьба с отмыванием (AML)#ФАТФ (FATF)
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Ольга Кутяева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#борьба с отмыванием (AML)#ФАТФ (FATF)