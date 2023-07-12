Праздничные дни 2024 года: проект готов.

Да, 2023 год в самом «разгаре и расцвете сил», но уже можно задуматься о выходных днях будущего-2024 года. Это возможно благодаря работе Минтруда, который подготовил проект постановления о переносе выходных и праздничных дней предстоящего года.

В случае его утверждения, в следующем году всеми любимые новогодние каникулы продлятся с 01.01. по 08.01., но учитывая, что 30.12. и 31.12. декабря выпадают на субботу и воскресенье, тем самым отдых станет более длительным и россиян порадуют целых 10 выходных дней в период новогодних праздников.

Февральские праздники в грядущем году запланированы на менее короткий срок, по сравнению с текущим годом, но всё равно, 3 дня отдыха (с 23.02. по 25.02.) куда более приятнее, нежели всего 2. Аналогичная ситуация будет с выходными в честь международного женского дня- 3 дня отдыха (с 08.03 по 10.03.).

Дачники могут смело запланировать открытие сезона на конец апреля, но имейте в виду, что нерабочий период будет разбит по 4 дня, а именно с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

На празднование Дня России предусмотрено всего лишь 1 день- 12 июня, но есть приятный нюанс, что данный день попадает на среду. Выходной день посреди недели- всегда приятный факт. Ноябрьские праздники и празднование дня народного единства продлятся с 3 по 4 ноября.

Ну что, предварительный расклад уже опубликован, теперь ждём утверждения, чтобы в дальнейшем строить грандиозные планы на выходные дни 2024 года.