Великобритания планирует реформу в области AML

Правительство Великобритании обсуждает предложенные реформы системы надзора в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML) в рамках плана борьбы с экономическими преступлениями на 2023-2026 годы.

Центральной темой обсуждений является проведенный в 2022 году пересмотр режима, в ходе которого было предложено провести структурную реформу для устранения «некоторых слабых мест системы надзора». Было предположено 4 модели, и сейчас Правительство собирает мнения по этим моделям, исследуя «возможные плюсы и минусы каждой возможной модели реформы».

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Первая предложенная модель не предполагает серьезных структурных изменений действующего режима. Вместо этого Управление по надзору за деятельностью профессиональных организаций по борьбе с отмыванием денег будет наделено рядом новых полномочий, направленных на повышение эффективности работы надзорных профессиональных организаций (НПО). Правительство отмечает, что эта модель является «наиболее практически осуществимой».

Вторая модель предполагает, что либо два, либо шесть из существующих 22 НПО сохранят за собой ответственность за надзор в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Это предполагает наличие двух надзорных органов в бухгалтерском и юридическом секторах, либо в масштабах всей Великобритании, либо в каждой из юрисдикций: Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии. По мнению Правительства, такая модель позволит сохранить существующую систему, но «уменьшить непоследовательность и сложность, обеспечив сохранение только наиболее эффективных надзорных органов».

Согласно третьей модели, для всех фирм юридического и бухгалтерского сектора будет создан единый надзорный орган в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Вероятнее всего, это будет независимый в организационном плане государственный орган с широкими правоприменительными правомочиями. В документе также говориться, что так как существующие надзорные профессиональные организации больше не будут отвечать за надзор в области AML, они смогут продолжать осуществлять надзор за фирмами в других вопросах. Также важно облегчить последствия такого двойного регулирования для компаний.

Последняя, четвёртая модель предполагает наличие единого надзорного органа по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в Великобритании. Согласно этой модели, Управление по финансовому регулированию и надзору, Комиссия по азартным играм и надзорные профессиональные организации продолжат осуществлять надзор за компаниями в части общего регулирования в рамках своих полномочий. Правительство также отмечает, что нужно облегчить последствия двойного регулирования.

Обсуждения завершатся 30 сентября.