Индия расширяет действие закона о борьбе с отмыванием денег

Министерство финансов Индии выпустило уведомления SO2036(E) и SO2135(E), расширяющие сферу действия Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года на более широкий круг профессиональных поставщиков услуг.

Уведомление SO2036(E), опубликованное 3 мая, подводит под действие Закона практикующих дипломированных бухгалтеров, секретарей компаний, а также бухгалтеров по учету затрат и работ, осуществляющих финансовые операции. К ним относятся те, кто управляет финансовыми счетами клиентов, хозяйственными обществами и трастами. Теперь они считаются подотчетными лицами, обязанными вести учет, проводить комплексную проверку своих клиентов и представлять отчетность в центральный реестр. При этом положение аудиторов и юристов не затрагивается.

Уведомление SO2135(E), выпущенное 9 мая, распространяет действие Закона на лиц, оказывающих услуги траста и компании от имени другого лица. К ним относятся действия в качестве учредителя или директора компании или партнерства; предоставление зарегистрированных офисов или адресов для корреспонденции компаний или других организаций; действия в качестве доверительного собственника или аналогичной роли любого траста или действия в качестве номинального акционера. Однако в него не входят адвокаты, бухгалтеры или секретари компаний, которые просто подают соответствующие декларации для создания компании. Кроме того, исключается любое лицо, определяемое в соответствии с Законом как посредник.

По мнениюэскпертов, эти изменения были приняты в преддверии предстоящей оценки ФАТФ индийского режима борьбы с отмыванием денег (AML).