Кипр вносит изменения в НДС

Кипр ввел новый налог на добавленную стоимость в размере 3% и добавил товары в список тех, кто имеет право на 0% НДС.

В четверг, 13 июля 2023 года, парламент Кипра ввел сверхнизкую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 3% и продлил применение 0% НДС для товаров, используемых людьми с ограниченными возможностями.

Все услуги по этой теме:

К товарам, к которым теперь применяется 0% НДС, относятся:

Пишущие машинки со шрифтом Брайля и специальные электронные пишущие машинки (например, карманные электронные устройства связи) и пишущие машинки с тиснением нового типа для людей с ограниченными возможностями.

Колесные и другие транспортные средства для инвалидов, в том числе с мотором исключительно для личного использования людьми с ограниченными возможностями.

К товарам, облагаемым НДС по ставке 3%, относятся:

Книги, газеты и периодические издания, представленные в физической или электронной форме или в обеих формах (включая брошюры, проспекты и аналогичные печатные материалы, детские иллюстрированные книги и кальки-раскраски, печатные или рукописные партитуры, гидрографические карты), за исключением публикаций, предназначенных в основном для рекламных целей, и публикаций, состоящих полностью или в основном из видео- или аудиоконтента музыки; выпуск изданий некоммерческими организациями и услуги, связанные с их выпуском.

Книги для людей с ограниченными возможностями.

Специальные подъемные устройства (лестницы, подъемники, аналогичное подъемное оборудование) для людей с ограниченными возможностями.

Инвалидные коляски и другие транспортные средства для людей с ограниченными возможностями.

Ортопедические изделия и приспособления, включая медицинские хирургические ремни или бинты и костыли.

Шины и другие устройства/предметы для лечения переломов, протезы, устройства и слуховые аппараты для глухих, а также другие устройства, которые носят в руках, переносятся людьми или вводятся в тело человека с целью восполнения дефицита или лечения инвалидности; части и аксессуары для этих товаров исключены

К услугам, облагаемым НДС по ставке 3%, относятся:

Уборка улиц, канализации и вывоз мусора, осуществляемые частными лицами; услуги, предоставляемые государственными органами, органами местного самоуправления и органами публичного права, исключаются.

Переработка отходов.

Дебютное представление театральных, музыкальных, танцевальных или классических пьес.