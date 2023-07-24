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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Кипр вносит изменения в НДС

Кипр ввел новый налог на добавленную стоимость в размере 3% и добавил товары в список тех, кто имеет право на 0% НДС.

Ксения Шилкина
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В четверг, 13 июля 2023 года, парламент Кипра ввел сверхнизкую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 3% и продлил применение 0% НДС для товаров, используемых людьми с ограниченными возможностями.

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К товарам, к которым теперь применяется 0% НДС, относятся:

  • Пишущие машинки со шрифтом Брайля и специальные электронные пишущие машинки (например, карманные электронные устройства связи) и пишущие машинки с тиснением нового типа для людей с ограниченными возможностями.
  • Колесные и другие транспортные средства для инвалидов, в том числе с мотором исключительно для личного использования людьми с ограниченными возможностями.

К товарам, облагаемым НДС по ставке 3%, относятся:

  • Книги, газеты и периодические издания, представленные в физической или электронной форме или в обеих формах (включая брошюры, проспекты и аналогичные печатные материалы, детские иллюстрированные книги и кальки-раскраски, печатные или рукописные партитуры, гидрографические карты), за исключением публикаций, предназначенных в основном для рекламных целей, и публикаций, состоящих полностью или в основном из видео- или аудиоконтента музыки; выпуск изданий некоммерческими организациями и услуги, связанные с их выпуском.
  • Книги для людей с ограниченными возможностями.
  • Специальные подъемные устройства (лестницы, подъемники, аналогичное подъемное оборудование) для людей с ограниченными возможностями.
  • Инвалидные коляски и другие транспортные средства для людей с ограниченными возможностями.
  • Ортопедические изделия и приспособления, включая медицинские хирургические ремни или бинты и костыли.
  • Шины и другие устройства/предметы для лечения переломов, протезы, устройства и слуховые аппараты для глухих, а также другие устройства, которые носят в руках, переносятся людьми или вводятся в тело человека с целью восполнения дефицита или лечения инвалидности; части и аксессуары для этих товаров исключены

К услугам, облагаемым НДС по ставке 3%, относятся:

  • Уборка улиц, канализации и вывоз мусора, осуществляемые частными лицами; услуги, предоставляемые государственными органами, органами местного самоуправления и органами публичного права, исключаются.
  • Переработка отходов.
  • Дебютное представление театральных, музыкальных, танцевальных или классических пьес.

По материалам ey.com

#Кипр#НДС / VAT
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Кипр#НДС / VAT