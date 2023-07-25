Аргентина напоминает о сроках предоставления отчетности о бенефициарном владении и владении иностранными компаниями

Налоговый орган Аргентины (AFIP) опубликовал 24 июля 2023 г. сообщение о сроках подачи отчетности о бенефициарном владении и владении иностранными компаниями, в основном генерирующими пассивный доход.
В соответствии с требованиями, впервые введенными Общим постановлением 4697/2020 от 14 апреля 2020 г. и впоследствии измененными Общим постановлением 4878/2020 от 12 декабря 2020 г. Сроки представления отчетности зависят от окончания идентификационного номера налогоплательщика (CUIT) следующим образом:
Информация должна быть предоставлена через сервис «Информационный режим корпоративного участия и пассивного дохода».
Информация, подлежащая сообщению, как правило, представляет собой информацию по состоянию на 31 декабря 2022 года.
По материалам orbitax.com
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь