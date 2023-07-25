Аргентина напоминает о сроках предоставления отчетности о бенефициарном владении и владении иностранными компаниями

Налоговый орган Аргентины (AFIP) опубликовал 24 июля 2023 г. сообщение о сроках подачи отчетности о бенефициарном владении и владении иностранными компаниями, в основном генерирующими пассивный доход.

В соответствии с требованиями, впервые введенными Общим постановлением 4697/2020 от 14 апреля 2020 г. и впоследствии измененными Общим постановлением 4878/2020 от 12 декабря 2020 г. Сроки представления отчетности зависят от окончания идентификационного номера налогоплательщика (CUIT) следующим образом:

Окончание 0, 1, 2 или 3 – 28 июля.

Окончание 4, 5 или 6 - 29 июля

Окончание 7, 8, 9 - 1 августа

Информация должна быть предоставлена через сервис «Информационный режим корпоративного участия и пассивного дохода».

Информация, подлежащая сообщению, как правило, представляет собой информацию по состоянию на 31 декабря 2022 года.