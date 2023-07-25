Великобритания приняла Правила отчетности для цифровых платформ

Управление по налогам и сборам Великобритании (HMRC) опубликовало программный документ "Правила представления отчетности для цифровых платформ". В документе рассматриваются меры по введению правил, которые обяжут некоторые британские цифровые платформы предоставлять в Управление информацию о доходах продавцов товаров и услуг на их платформе.

Правила будут применяться с 1 января 2024 года, а отчетность должна быть представлена с января 2025 года.

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Данная мера затронет цифровые платформы в Великобритании, которые способствуют предоставлению услуг или продаже товаров налогоплательщиками Великобритании или других стран.

Также данная мера затронет налогоплательщиков Великобритании, включая физических лиц и компании, которые предоставляют услуги или продают товары на цифровых платформах.

К цифровым платформам относятся приложения и веб-сайты, способствующие предоставлению товаров и услуг, таких как такси и частный извоз, услуги по доставке еды, работа фрилансеров и сдача в аренду жилья на короткий срок.

Данная мера вводит правила, согласно которым некоторые британские цифровые платформы должны будут сообщать в HMRC информацию о доходах продавцов товаров и услуг, размещенных на их платформе. Затем HMRC будет обмениваться этой информацией с другими налоговыми органами тех юрисдикций, где продавцы являются налоговыми резидентами.

Согласно правилам ОЭСР, цифровые платформы в участвующих юрисдикциях должны будут предоставлять копию информации налогоплательщику, чтобы помочь ему выполнить свои налоговые обязательства.

Правила будут способствовать работе правительства, направленной на оказание помощи налогоплательщикам в правильном исчислении налогов с первого раза и на борьбу с уклонением от уплаты налогов.

Хотя Налоговое управление уже имеет право получать доступ к информации о доходах продавцов на британских платформах, внедрение правил ОЭСР позволит HMRC обмениваться информацией с другими налоговыми органами, чтобы быстро и эффективно получать доступ к данным платформ, расположенных за пределами Великобритании.

Это улучшит международное сотрудничество и позволит налоговым органам получать такую же информацию о доходах продавцов на цифровых платформах, как и в случае с традиционными предприятиями. Последовательный, стандартизированный международный подход к предоставлению информации также будет более выгодным для платформ, поскольку он призван предотвратить появление множества внутренних требований к отчетности.

Также упростится соблюдение правил продавцами на этих платформах и помогут HMRC выявлять и пресекать уклонение от уплаты налогов в тех случаях, когда они этого не делают.