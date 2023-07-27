Молдова разъяснила налоговые обязательства компаний, выплачивающих дивиденды, которые воспользовались отсрочкой уплаты налога на прибыль

Государственная налоговая служба Молдовы разъяснила обязанности по уплате налога на прибыль для микро-, малых и средних предприятий, выплачивающих дивиденды, если они воспользовались отсрочкой уплаты корпоративного подоходного налога на налоговые периоды 2023-2025 годов.

Налоговая служба разъяснила, что при выплате дивидендов из прибыли, полученной в налоговых периодах 2023-2025 годов компаниями, выбравшими отсрочку, налог на прибыль должен быть уплачен по установленной формуле не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем выплаты дивидендов.

Кроме того, с дивидендов должен быть удержан налог по ставке 6%. Если дивиденды выплачиваются за счет прибыли, полученной в предыдущие налоговые периоды, то обязанность по уплате налога на прибыль отсутствует.