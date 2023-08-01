Еврокомиссия настоятельно рекомендует установить строгие принципы для программ «Гражданство за инвестиции»

После недавней встречи в Брюсселе Европейский Союз призвал страны, предлагающие программы «Гражданство за инвестиции» (Citizenship by investment, CBI), ввести более строгие правила, чтобы обеспечить повышенную безопасность и надежность европейского региона.

Странам, предлагающим подобные программы, будут предложены следующие рекомендации.

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Ввести усиленную проверку всех заявителей, которая должна проводиться авторитетными международными фирмами, базирующимися в ЕС, США и Великобритании. Эти фирмы должны быть третьими сторонами с высокой репутацией. Введение обязательных собеседований для всех претендентов на получение такого гражданства. Эти собеседования могут проводиться как лично, так и через доверенные цифровые онлайн-платформы. После предоставления гражданства новым гражданам не должны высылаться официальные документы о гражданстве или паспорта на почтовый ящик. Необходимо повысить пороговые суммы инвестиций: минимум 200 000 USD (на одного заявителя) для заявок по варианту пожертвования и минимум 400 000 USD для инвестиций в недвижимость. Поток средств должен надлежащим образом контролироваться и проверяться на соответствие строгим процессам отмывания денег. Это включает требование о том, что инвестиционные средства при любых обстоятельствах должны переводиться непосредственно в принимающую страну и не должны перенаправляться на счета в других странах. Отмена всех рекламных материалов паспортов третьих стран, демонстрирующих преимущества безвизового доступа в ЕС.

Эти принципы были сформулированы для того, чтобы убедиться, что третьи страны поддерживают или внедряют высокие стандарты в своих программах «Гражданство за инвестиции». Комиссия ЕС направила жесткий сигнал странам, предлагающим такие программы, настаивая на создании надежных механизмов, обеспечивающих безопасность ЕС и его граждан.

Еврокомиссия подчеркнула, что эти принципы, в том числе усиление должной осмотрительности, ужесточение критериев инвестирования, тщательная обработка документов о гражданстве, имеют решающее значение для обеспечения целостности этих программ и их соответствия международным законам и стандартам.

Усиленная проверка кандидатов

Принцип повышенной должной осмотрительности подразумевает проведение более полной и детальной проверки всех кандидатов на участие в программах «Гражданство за инвестиции».

Этот процесс направлен на снижение рисков, связанных с мошенничеством, отмыванием денег и другими видами незаконной деятельности. Он предполагает углубленное изучение биографии заявителей, их финансовой деятельности и общей надежности.

В соответствии с рекомендациями Комиссии ЕС, такая тщательная проверка должна проводиться сторонними фирмами, имеющими высокую репутацию и расположенными в ЕС, США или Великобритании. Требование о том, что эти фирмы должны быть авторитетными и независимыми, обеспечивает непредвзятую, профессиональную и строгую оценку, повышая тем самым целостность и безопасность программ «Гражданство за инвестиции».

Обязательное проведение собеседований для претендентов

Данный принцип относится к обязательному проведению собеседований со всеми заявителями в «Гражданство за инвестиции». Собеседование необходимо для того, чтобы получить более глубокое представление о намерениях заявителя, оценить его благонадежность и обеспечить дополнительный уровень проверки всего процесса рассмотрения заявки.

Такие собеседования могут проводиться как лично, так и с помощью цифровых платформ, что делает их доступными независимо от географических ограничений. Запись собеседований позволяет органам власти вести полный учет для последующего использования в качестве справочной информации или расследования, обеспечивая прозрачность, подотчетность и тщательность всех аспектов процесса рассмотрения заявлений. Практика проведения и записи интервью создает дополнительный уровень безопасности программы «Гражданство за инвестиции» и помогает поддерживать ее целостность и высокие стандарты.

Запрет на пересылку официальных документов о гражданстве по почте

Принцип, касающийся запрета на рассылку официальных документов о гражданстве и паспортов новым гражданам, является шагом к ужесточению мер безопасности. Комиссия ЕС не рекомендует пересылать такие важные материалы, как документы о гражданстве и паспорта, по почте, что может привести к их потере, краже или мошенничеству.

Этот принцип направлен на защиту неприкосновенности гражданства и уменьшение возможности злоупотребления удостоверениями личности. Вместо этого вновь принятые граждане должны получать эти документы безопасным, надежным и поддающимся проверке способом, например, при личном обращении, либо правительство должно определить альтернативные способы.

Повышение порога инвестирования

Принцип, касающийся увеличения порога инвестиций, предполагает повышение минимального размера инвестиций для заявителей на получение гражданства. Согласно этому принципу, для заявок, подаваемых по варианту пожертвования, минимальный размер инвестиций должен быть увеличен не менее чем до 200 000 USD, а для заявок, подаваемых по варианту приобретения недвижимости, минимальный размер инвестиций должен составлять не менее 400 000 USD.

Такое повышение финансовых требований призвано обеспечить привлечение в программы «Гражданство за инвестиции» лиц, способных внести значительный экономический вклад в развитие принимающей страны. Оно также подчеркивает серьезность обязательств, требуемых от заявителей, подчеркивая, что предложение гражданства - это не просто товар на продажу, а важный и значимый союз между заявителем и принимающей страной.

Прямой перевод инвестированной суммы в принимающую страну

Данный принцип предполагает прямой перевод инвестиционных средств в принимающую страну без какого-либо перенаправления на счета в других государствах. Он направлен на обеспечение прозрачности, отслеживания и законного использования средств в программах «Гражданство за инвестиции».

Продвижение гражданства не на основе преимуществ безвизового доступа

Данный принцип касается того, как следует продвигать и рекламировать гражданство по программам «Гражданство за инвестиции». Комиссия ЕС устанавливает, что продвижение такого гражданства не должно основываться в первую очередь на преимуществах безвизового доступа в ЕС, Великобританию или любую другую страну, предоставляющую аналогичные преимущества.

Суть этого принципа заключается в том, чтобы сместить акцент с простого приобретения преимуществ глобальной мобильности на более комплексные обязательства перед принимающей страной. Он направлен на то, чтобы заявители руководствовались не только удобством глобальных поездок, но и ценили и уважали обязанности и привилегии, связанные с гражданством принимающей страны. Это, в свою очередь, способствует сохранению целостности гражданства как глубокой и значимой связи с нацией, а не просто удобной транзакции.

Данные рекомендации служат руководством к действию для стран, предлагающих подобные программы, и способствуют принятию эффективных мер, уравновешивающих экономические преимущества со строгими правовыми и этическими обязательствами.