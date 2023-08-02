ОАЭ установили исполнительные правила для нового закона о налоговых процедурах

Министерство финансов ОАЭ объявило о принятии Постановления № 74 от 2023 года "Об исполнительном регламенте Федерального декрета-закона № 28 от 2022 года "О налоговых процедурах"". Данное Постановление отменяет и заменяет действующее Положение о налоговых процедурах и приводит определения, процедуры и процессы в соответствии с Законом о новых налоговых процедурах, который вступил в силу 1 марта 2023 года.

В связи с введением корпоративного налога в ОАЭ и вступлением в силу Закона о корпоративном налоге для налоговых периодов, начинающихся с 1 июня 2023 года, крайне важно постоянно обновлять все соответствующие законодательные акты и предоставлять налогооблагаемым лицам необходимые рекомендации для понимания того, как налоговая система ОАЭ применяется к ним, обеспечивая постоянное соблюдение требований.

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Новое Постановление Кабмина устанавливает порядок ведения бухгалтерского учета и коммерческих книг, а также сроки и порядок ведения учета. Кроме того, в него включены обновления, касающиеся условий и контроля регистрации в качестве налогового агента, процедур исключения из списка налоговых агентов, в том числе требования к устному и письменному общению на арабском и английском языках, а также прав и обязанностей налогового агента. Другие важные обновления включают процедуры, связанные с проведением сверок по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов, и условия проведения таких сверок. Кроме того, в новом Постановлении Кабинета министров рассматриваются процедуры уплаты и возврата налогов, а также обязанности арбитражного управляющего в делах о банкротстве.

Постановление № 74 вступает в силу с 1 августа 2023 года, за исключением пункта (2) статьи (12), определяющего условия для юридических лиц, желающих быть включенными в реестр налоговых агентов, который вступает в силу с 1 декабря 2023 года.