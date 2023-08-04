Почти 5% ВВП Венгрии уходит на оффшорные счета

Налоговые убежища наносят серьезный ущерб бюджетам стран по всему миру. Практика уклонения от уплаты налогов корпорациями обходится в значительную сумму недополученных доходов, но и офшорные активы физических лиц также приносят огромные убытки. Венгрия может быть налоговым убежищем для компаний, но почти 5% ВВП страны было переведено на оффшорные счета.

Программа «Государство налоговой справедливости 2023»" продолжила традицию сбора данных и обмена статистикой о компаниях и физических лицах, совершающих налоговые махинации и выводящих деньги на офшорные счета.

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Согласно статистике, ежегодные налоговые потери в мире составляют около 472 млрд USD. Транснациональные корпорации ежегодно переводят значительную часть прибыли в налоговые гавани. Невозможно поверить, что потери прямых налоговых поступлений в бюджеты стран превышают ВВП Венгрии.

В исследовании, проведенном организацией State of Tax Justice 2023, подчеркивается тот факт, что страны с более высоким уровнем дохода несут ответственность за 99,3% всех налогов, потерянных в результате злоупотребления корпоративным налогообложением в мире, хотя многие из них также несут потери. Таким образом, на страны с более низким уровнем доходов приходится лишь 0,7% потерь.

Возможно, вы удивитесь, узнав, что Венгрия тоже несет довольно серьезные потери. Венгрия может быть налоговым раем с номинальной ставкой налога на прибыль в 9%, но она все равно является жертвой агрессивного налогового планирования и уклонения от уплаты налогов компаниями и состоятельными лицами.

Благодаря низкой налоговой ставке страна получает около 1 137 млн USD. Однако выводимая из страны прибыль гораздо выше - около 3 502 млн USD. Таким образом, речь идет о крупных ежегодных налоговых потерях.

В целом по миру на долю корпоративных налоговых злоупотреблений в Венгрии приходится 0,1% от общего объема налоговых потерь транснациональных компаний в мире. Процент, может быть, и не велик, но Венгрия все равно вносит свой вклад в эту глобальную проблему. Самые богатые венгерские оффшорные активы - это финансовые активы, такие как банковские счета, инвестиции и недвижимость, хранящиеся в иностранных юрисдикциях с благоприятной налоговой и регуляторной средой. Согласно проведенным расчетам, граждане Венгрии имеют оффшорные активы на сумму 7,7 млрд USD, что составляет примерно 2 765 млрд HUF.

Особую тревогу вызывает тот факт, что оффшорные активы, принадлежащие венгерским гражданам, составляют 4,7% валового внутреннего продукта Венгрии. Это свидетельствует о значительной стоимости оффшорных финансовых богатств по отношению к экономическим показателям страны. Если бы эти офшорные активы облагались налогом в Венгрии, то государство получило бы налоговые поступления в размере около 57,5 млн USD.

Согласно рейтинговому списку 2021 года Corporate Tax Haven Index (CTHI), Венгрия занимает 24-е место в списке из 37 стран. В этом списке оценивается роль стран как налоговых убежищ, когда речь идет о компаниях, занимающихся уклонением от уплаты налогов. Доля Венгрии в CTHI 2021 составила 1,35%, что свидетельствует об ограниченной роли страны, однако по сравнению с ее размерами она является крупным игроком. Страна является умеренно привлекательным направлением для транснациональных компаний. Однако она не может конкурировать с такими странами, как Нидерланды, Великобритания или Швейцария.