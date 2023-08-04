Египет вносит изменения в подоходный налог и налог на прирост капитала

Египет опубликовал Закон № 30 от 2023 г. в Официальном вестнике 15 июня 2023 г., который содержит несколько поправок к Закону Египта о подоходном налоге.

Закон содержит некоторые важные меры в отношении налога у источника и налога на прирост капитала:

Закон № 30 от 2023 г. предусматривает, что доходы (проценты) от займов и кредитных линий, полученных правительством, местными административными единицами и другими государственными юридическими лицами из источников за пределами Египта, освобождаются от налога у источника.

Закон № 30 от 2023 г. также предусматривает отмену ранее существовавших освобождений, включая общее освобождение от налога на прибыль в отношении процентов по долгосрочным кредитам со сроком погашения не менее 3 лет. Для существующих долгосрочных кредитов освобождение от налога у источника может продолжать применяться к процентным платежам, если хотя бы один процентный платеж был произведен до 16 июня 2023 года.

Также вводятся новые правила для устранения двойного налогообложения дивидендов, распределяемых через многоуровневые структуры в Египте.

Кроме того, вводятся новые фиксированные ставки налога на прибыль/доходы, полученные от освобожденных от налога инвестиционных фондов, включая фонды, инвестирующие в зарегистрированные акции, фонды венчурного капитала, фонды инвестиций в недвижимость и т. д. физическими и юридическими лицами. Единая ставка налога составляет 5% для физических лиц и 15% для юридических лиц. Наряду с фиксированной ставкой соответствующие инвестиционные затраты, связанные с прибылью/доходом, считаются невычитаемыми расходами.