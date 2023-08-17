ОАЭ опубликовало руководства регистрации налогоплательщиков и изменению налоговых периодов

Федеральное налоговое управление ОАЭ (Federal Tax Authority, FTA) опубликовало несколько руководств для налогоплательщиков по регистрации корпоративных налогов с использованием портала EmaraTax, содержащих пошаговые инструкции и справочные скриншоты.

Опубликованы следующие руководства:

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В дополнение к руководствам по регистрации налогоплательщиков Налоговое управление опубликовало Руководство пользователя по использованию портала EmaraTax для подачи заявления на изменение налогового периода налогоплательщика: Изменение налогового периода по корпоративному налогу — Руководство пользователя для налогоплательщиков (Change Corporate Tax Period — Taxpayer User Manual).