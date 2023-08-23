Американские юристы пересматривают правила профессионального поведения для AML

Американская ассоциация юристов (American Bar Association, ABA) намерена пересмотреть свои правила профессионального поведения, признав, что юристы обязаны следить за тем, чтобы их услуги не использовались для совершения или содействия совершению преступления или мошенничества, в частности, для борьбы с отмыванием денег.

Собрание Ассоциации подавляющим большинством голосов одобрило резолюцию о внесении этих изменений. В резолюции признается, что «толчком к принятию этих поправок послужило невольное участие юристов или их неспособность обратить должное внимание на признаки или предупреждения об опасности... связанные с использованием клиентом услуг юриста для содействия возможной деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма». В пресс-релизе, сопровождающем голосование, отмечается, что правило пересматривается «в связи с обеспокоенностью тем, что услуги адвокатов могут быть использованы для отмывания денег и других преступных и мошеннических действий».

Новая версия правил поведения обязывает адвокатов оценивать факты и обстоятельства представительства на момент привлечения адвоката и на протяжении всего представительства. Она требует или разрешает адвокату отказаться от представительства в зависимости от того, что было обнаружено. Адвокат обязан проводить расследование в случае изменения фактов и обстоятельств в ходе представительства, что может включать в себя изменение исторического поведения клиента или добавление новой стороны или организации.

В документе указаны 5 факторов, которые должны быть приняты во внимание, включая личность клиента и его бенефициарных владельцев, задействованные юрисдикции (особенно те, которые считаются особо опасными с точки зрения отмывания денег или финансирования терроризма), а также источник и место назначения средств на счете клиента. Другими факторами являются опыт и знакомство юриста с клиентом, а также характер запрашиваемых юридических услуг.

Профессионалы в области юриспруденции в США ощущают на себе растущее давление со стороны регулирующих органов. Выступая перед делегатами перед голосованием, казначей ABA Кевин Шеперд предупредил, что непринятие резолюции приведет к тому, что Правительство «будет использовать все имеющиеся в его арсенале средства, чтобы навязать юридической профессии правила борьбы с отмыванием денег».

В частности, Минфин США будет добиваться от конгресса принятия закона «О создании новых органов по борьбе с отмыванием денег и устранению угроз безопасности», обязывающего адвокатов подавать отчеты о подозрительной деятельности своих клиентов, не сообщая им об этом. Политическая реальность, по словам Шепарда, заключалась в том, что либо резолюция должна быть принята, либо казначейство демонтирует существующую систему государственного и судебного регулирования деятельности адвокатов и введет свою собственную.

«Принятие резолюции пока сохраняет статус-кво, согласно которому адвокаты не обязаны отчитываться о своих клиентах перед федеральными регулирующими органами или правоохранительными органами, а также проводить комплексную юридическую проверку клиентов при каждом взаимодействии, независимо от потенциального риска», - комментируют эксперты.