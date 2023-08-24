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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Люксембург вводит новый режим отчетности для борьбы с мошенничеством с НДС

19 июля 2023 года парламент Люксембурга принял закон, вводящий новые требования к ведению учета и отчетности для поставщиков платежных услуг (PSP).

Ксения Шилкина
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Новые правила созданы для борьбы с мошенничеством с НДС, позволяя национальным налоговым органам осуществлять контроль. Это означает, что в соответствии с Законом CESOP все PSP, предоставляющие платежные услуги в ЕС, будут обязаны, начиная с 1 января 2024 года, регистрировать и раскрывать данные транзакций по трансграничным платежам, которые подпадают под действие обязательств, определенных в Законе CESOP.

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Данные, собранные различными государствами-членами ЕС, затем будут обмениваться между заинтересованными государствами-членами и централизованно храниться в базе данных CESOP.

Обмен данными позволит налоговым органам выявлять возможное мошенничество с НДС путем:

  • идентификации продавцов за веб-сайтами или торговыми площадками;
  • сбора данных в согласованном стандартном формате;
  • централизации всей информации в базе данных CESOP для сверки.

По материалам ey.com

#Люксембург#НДС / VAT
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+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Люксембург#НДС / VAT