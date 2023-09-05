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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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ОАЭ создают федеральный орган по «коммерческому игорному бизнесу»

ОАЭ создали федеральный орган для возможного проведения национальной лотереи и, по их словам, «коммерческих азартных игр», что, вероятно, является признаком того, что страна находится на пороге разрешения азартных игр, поскольку крупные операторы казино стекаются в эту арабскую страну Персидского залива.

Ольга Кутяева
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Государственное информационное агентство WAM опубликовало сообщение о создании Главного управления по регулированию коммерческих азартных игр, не предоставив при этом подробной информации о его структуре и деятельности.

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В описании агентства WAM говорится, что он будет «создавать социально ответственную и хорошо регулируемую игровую среду, обеспечивая, чтобы все участники придерживались строгих правил и соблюдали самые высокие стандарты».

Уже давно ходят слухи о том, что казино рассматриваются как способ привлечения денег в ОАЭ и стимулирования туристической отрасли, особенно в Дубае, где базируется дальнемагистральная авиакомпания Emirates. Уже сейчас в международном аэропорту Дубая проводятся беспошлинные розыгрыши автомобилей.

Появление казино в ОАЭ может способствовать росту прибыльной туристической индустрии и возвращению китайских туристов, потерянных во время пандемии коронавируса. По оценкам агентства Bloomberg, ОАЭ могут ежегодно приносить 6,6 млрд USD доходов от игорного бизнеса, что может превзойти Сингапур.

Создание федерального органа власти предполагает, что Абу-Даби, столица страны, будет курировать возможную работу казино в стране. Однако федерация, состоящая из семи шейхств, наделяет местных правителей семи эмиратов абсолютной властью, особенно в социальной сфере.

Однако казино и большие суммы наличности, которые они генерируют, создают опасность отмывания денег. В последние годы рынок недвижимости Дубая уже использовали в качестве убежища для своих активов лица, наживающиеся на войне, финансирующие террор и торгующие наркотиками, в отношении которых США ввели санкции.

По материалам U.S.News

#игорный бизнес#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#игорный бизнес#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)