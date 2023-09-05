Федеральный совет Швейцарии утвердил руководящие принципы реформы подоходного налога с физических лиц

Федеральный департамент финансов Швейцарии опубликовал сообщение, в котором объявляет об одобрении Федеральным советом руководящих принципов реформирования подоходного налога с физических лиц.

Одной из основных мер является введение индивидуального (независимого) налогообложения на федеральном, кантональном и муниципальном уровнях, при этом супружеские пары облагаются налогом так же, как и не состоящие в браке пары, и должны подавать две отдельные налоговые декларации.

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Еще одной важной мерой является пересмотр шкалы подоходного налога: ставки налога снижаются для низких и средних доходов и повышаются для очень высоких доходов.

Проект закона по реформе должен быть завершен и представлен в парламент к марту 2024 года.