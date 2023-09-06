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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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FTA ОАЭ призывает компании зарегистрироваться для уплаты корпоративного налога

Федеральное налоговое управление (FTA) вновь обратилось к публичным акционерным обществам (PJSC), частным акционерным обществам (PSC), компаниям с ограниченной ответственностью и частным компаниям резидентам ОАЭ с предложением зарегистрироваться в качестве налогоплательщиков по корпоративному налогу в соответствии с Федеральным декретом-законом 47 от 2022 года о налогообложении корпораций и предприятий («Corporate Tax Law»), который применяется к финансовым годам, начинающимся c 1 июня 2023 года.

Ольга Кутяева
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В январе 2023 года FTA объявило о регистрации корпоративного налога на портале EmaraTax и пригласила к регистрации отдельные категории налогооблагаемых лиц. В мае 2023 года Налоговое управление открыло регистрацию по корпоративному налогу для публичных акционерных компаний и частных акционерных компаний резидентов ОАЭ. FTA подтвердило, что предоставит налогоплательщикам достаточно времени для завершения регистрации и выполнения своих юридических обязательств, отдавая предпочтение налогооблагаемым лицам, финансовый год которых начинается 1 июня 2023 года, в рамках стратегии FTA по упрощению процесса регистрации.

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Недавно FTA начало комплексную информационную кампанию по повышению уровня знаний о корпоративном налоге среди деловых кругов ОАЭ, которая продлится до конца года. Кампания включает в себя серию информационных сессий и семинаров во всех эмиратах, на которых представители FTA обсуждают законодательство о корпоративном налоге и процессы, способствующие его самостоятельному соблюдению. Кроме того, в рамках кампании проводится комплекс вебинаров по корпоративному налогу, размещенных на сайте FTA.

По материалам Federal Tax Authority

#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Ольга Кутяева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)