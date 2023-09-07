ОАЭ опубликовали руководство по корпоративному налогу для малого бизнеса

Федеральное налоговое управление ОАЭ (FTA) опубликовало руководство по корпоративному налогу для малого бизнеса (CTGSBR1).
Руководство предназначено для предоставления общих рекомендаций по льготам для малого бизнеса по корпоративному налогу в ОАЭ, включая обзор:
Руководство для малого бизнеса предусматривает, что налогоплательщик может по своему усмотрению считаться не получившим никакого налогооблагаемого дохода за налоговый период, если его доход в соответствующем налоговом периоде и предыдущих налоговых периодах составляет менее 3 миллионов дирхамов ОАЭ за каждый налоговый период при соблюдении определенных условий. Другими словами, налогоплательщики с доходом ниже порога в 3 миллиона дирхамов могут быть освобождены от налога.
В дополнение к освобождению от налога налогоплательщики, выбравшие льготу, также получают преимущества от упрощенных требований к подаче налоговых деклараций и ведению учета, включая возможность готовить финансовую отчетность с использованием кассового метода учета.
Льгота доступна для налоговых периодов, начинающихся 1 июня 2023 года или после этой даты и заканчивающихся 31 декабря 2026 года или ранее.
По материалам orbitax.com
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