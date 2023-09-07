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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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ОАЭ опубликовали руководство по корпоративному налогу для малого бизнеса

Федеральное налоговое управление ОАЭ (FTA) опубликовало руководство по корпоративному налогу для малого бизнеса (CTGSBR1).

Ксения Шилкина
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Руководство предназначено для предоставления общих рекомендаций по льготам для малого бизнеса по корпоративному налогу в ОАЭ, включая обзор:

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  • Какие льготы предоставляются малому бизнесу;
  • Кто имеет на них право;
  • Как они работают;
  • Как долго они доступны; и
  • Требования соответствия.

Руководство для малого бизнеса предусматривает, что налогоплательщик может по своему усмотрению считаться не получившим никакого налогооблагаемого дохода за налоговый период, если его доход в соответствующем налоговом периоде и предыдущих налоговых периодах составляет менее 3 миллионов дирхамов ОАЭ за каждый налоговый период при соблюдении определенных условий. Другими словами, налогоплательщики с доходом ниже порога в 3 миллиона дирхамов могут быть освобождены от налога.

В дополнение к освобождению от налога налогоплательщики, выбравшие льготу, также получают преимущества от упрощенных требований к подаче налоговых деклараций и ведению учета, включая возможность готовить финансовую отчетность с использованием кассового метода учета.

Льгота доступна для налоговых периодов, начинающихся 1 июня 2023 года или после этой даты и заканчивающихся 31 декабря 2026 года или ранее.

По материалам orbitax.com

#корпоративный налог#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#корпоративный налог#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)