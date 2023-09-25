Правительство Швеции представило законопроект о бюджете на 2024 год
Правительство Швеции представило законопроект о бюджете на 2024 год 20 сентября 2023 года.
Без указания подробностей в бюджетном заявлении отмечаются следующие налоговые меры:
- Снижение налога на бензин и дизельное топливо (за исключением сельского хозяйства);
- Расширенное снижение налогов и пониженный налог на дизельное топливо для сельского и лесного хозяйства;
- Снижение налогов для лиц с низким и средним доходом;
- Снижение налогов для пенсионеров;
- Отмена снижения взносов работодателя на социальное страхование для работников в возрасте от 15 до 18 лет;
- Отмена налога на пластиковые пакеты;
- Скорректирован налог на азартные игры и табак;
- Повышение порога оборота по НДС до 120 000 шведских крон; и
- Продление налоговых льгот для иностранных специалистов, исследователей и т.п., переезжающих на работу в Швецию, с пяти до семи лет.