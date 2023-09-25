News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
1

Правительство Швеции представило законопроект о бюджете на 2024 год

Правительство Швеции представило законопроект о бюджете на 2024 год 20 сентября 2023 года.

Ксения Шилкина
Обсудить

Без указания подробностей в бюджетном заявлении отмечаются следующие налоговые меры:

  • Снижение налога на бензин и дизельное топливо (за исключением сельского хозяйства);
  • Расширенное снижение налогов и пониженный налог на дизельное топливо для сельского и лесного хозяйства;
  • Снижение налогов для лиц с низким и средним доходом;
  • Снижение налогов для пенсионеров;
  • Отмена снижения взносов работодателя на социальное страхование для работников в возрасте от 15 до 18 лет;
  • Отмена налога на пластиковые пакеты;
  • Скорректирован налог на азартные игры и табак;
  • Повышение порога оборота по НДС до 120 000 шведских крон; и
  • Продление налоговых льгот для иностранных специалистов, исследователей и т.п., переезжающих на работу в Швецию, с пяти до семи лет.

По материалам orbitax.com

#законопроект#Швеция
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#законопроект#Швеция