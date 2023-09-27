Премьер Великобритании рассматривает возможность снижения налога на наследство

Премьер министр Великобритании Риши Сунак рассматривает возможность снижения налога на наследство, пытаясь привлечь избирателей. Такие планы позволят в перспективе отказаться от этого налога. Однако Даунинг-стрит постаралась опровергнуть предположения о том, что премьер-министр разрабатывает планы по снижению налога.

В настоящее время налог на наследство взимается по ставке 40% с имущества, стоимость которого превышает 325 000 GBP, с дополнительной льготой в размере 175 000 GBP на основное жилье, если оно переходит к детям или внукам. Супружеская пара может разделить свою льготу, что означает, что родители могут передать своим детям 1 000 000 GBP без уплаты налога.

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Высокопоставленный источник в правительстве сказал, что, согласно опросам, это «самый ненавистный налог» в Великобритании. «Это самый ненавистный налог при любом уровне дохода», - сказал источник. «Люди также считают, что это просто неправильно - облагать налогом доходы, которые уже были обложены налогом, да еще в то время, когда они скорбят».

Согласно последним данным за 2020-21 налоговый год, только 3,73% смертей в Великобритании привели к начислению налога на наследство.

Источники на Даунинг-стрит настаивают на том, что официальные планы не разрабатываются, и указывают на то, что канцлер Джереми Хант настаивает на том, что сокращение налогов «практически невозможно», учитывая состояние государственных финансов.