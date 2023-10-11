ОАЭ опубликовало Руководство по корпоративному налогу для нерезидентов

Налоговое управление ОАЭ (Federal Tax Authority, FTA) опубликовало Руководство по корпоративному налогообложению для нерезидентов (Corporate Tax Guide for Non-Resident Persons CTGNRP1), датированное 9 октября 2023 года.

Руководство представляет общие рекомендаций физлицам и юрлицам лицам, которые не считаются резидентами для целей корпоративного налогообложения и получают доход из ОАЭ, чтобы помочь им понять, подлежат ли они налогообложению в ОАЭ как нерезиденты.

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В документе представлен обзор следующих вопросов:

кто является лицом-нерезидентом для целей корпоративного налогообложения в ОАЭ;

какие обязанности по уплате корпоративного налога возлагаются на лицо-нерезидента; и

какие доходы лица-нерезидента облагаются корпоративным налогом в ОАЭ.

Кроме того, в документе даются конкретные рекомендации по постоянным представительствам, доходам от источника в ОАЭ и «связям» с ОАЭ.