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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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ОАЭ опубликовало Руководство по корпоративному налогу для нерезидентов

Налоговое управление ОАЭ (Federal Tax Authority, FTA) опубликовало Руководство по корпоративному налогообложению для нерезидентов (Corporate Tax Guide for Non-Resident Persons CTGNRP1), датированное 9 октября 2023 года.

Ольга Кутяева
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Руководство представляет общие рекомендаций физлицам и юрлицам лицам, которые не считаются резидентами для целей корпоративного налогообложения и получают доход из ОАЭ, чтобы помочь им понять, подлежат ли они налогообложению в ОАЭ как нерезиденты.

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В документе представлен обзор следующих вопросов:

  • кто является лицом-нерезидентом для целей корпоративного налогообложения в ОАЭ;
  • какие обязанности по уплате корпоративного налога возлагаются на лицо-нерезидента; и
  • какие доходы лица-нерезидента облагаются корпоративным налогом в ОАЭ.

Кроме того, в документе даются конкретные рекомендации по постоянным представительствам, доходам от источника в ОАЭ и «связям» с ОАЭ.

По материалам Orbitax

#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)