Легализация документов в Объединенных Арабских Эмиратах Материал редакции

Арабские Эмираты уже на протяжении довольно длительного времени являются одним из наиболее привлекательных государств для релокации и ведения бизнеса. У многих людей возникают трудности с правильным оформлением документов. Ведь документы, оформленные в Российской Федерации или другой стране, не имеют юридической силы за границей без надлежащего удостоверения. Поэтому для их использования в иностранных государствах необходимо пройти процедуру легализации, после чего их можно будет использовать в данной стране.

Необходимо заранее изучить требования конкретной страны, так как процедура легализации разнится (в зависимости от государства, целей предоставления документов (регистрация компании, переезд), и других факторов). Она выглядит немного сложнее, чем апостилирование, и, соответственно, занимает больше времени. Как и в дургих странах, где консульская легализация является обязательной, в Арабских Эмиратах есть определенные особенности, которые будут описаны ниже.

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Что такое легализация и зачем она нужна?

Легализация – это подтверждение соответствия документа законодательству той страны, где он выдан. Она оформляется удостоверением подлинности подписи должностного лица, которое подписало документ, а также печатью уполномоченного государственного органа.

Поставьте себя на место, к примеру, сотрудника отдела кадров из марокканского города Касабланки, которому нужно принять заявление о приеме на работу человека, родившегося в Норильске, при этом диплом выдан в Дублине, а документы, подтверждающие стажировку, – в Париже и Лондоне. Как в таком случае проверить подлинность необходимых документов (паспорта, диплома об образовании, сертификатов и так далее)? Разве можно запомнить, как выглядят подлинные документы всех 195 государств?

Госслужащие разных стран просто не могут знать, как выглядят подлинные документы других стран мира, поэтому для всеобщего удобства и была введена легализация. Раньше она была обязательна во всех странах. Однако, несмотря на то, что это достаточно надежная процедура для проверки подлинности документов, она имеет несколько существенных недостатков:

довольно длительный и сложный процесс, занимающий много времени;

как следствие из предыдущего пункта – дорогостоящая;



для каждого нового государства нужно проходить процедуру заново;



некоторые этапы могут различаться в зависимости от конкретной страны.



В связи с этим большинство стран решили упростить процедуру заверения, подписав 5 октября 1961 года «Гаагскую конвенцию», отменяющую требование легализации иностранных официальных документов.

В результате в присоединившихся к ней странах для придания юридической силы документам, выданным за рубежом, необходимо пройти процедуру так называемой упрощенной легализации – апостилирование, когда на копию документа в стране, выдавшей его, проставляется специальный штамп – апостиль. Он подтверждает соответствие копии оригиналу и дает возможность использовать его в любой стране, подписавшей конвенцию.

Это значительно упрощает задачу условному сотруднику из Касабланки, упомянутому ранее. Даже если у него возникнут сомнения в подлинности какого-либо документа, ему не придется запрашливать данные из МВД Норильска или канцелярии дублинского университета. Достаточно будет проверить подлинность апостиля через орган, специально уполномоченный заверять документы в рамках Гаагской конвенции.

В чем отличие легализации от апостиля?

По сути, легализация и апостилирование документа – схожие процедуры, так как результатом является подтверждение достоверности и подлинности документа, выданного в другой стране. Но различия все же есть:

Есть ли разновидности легализации?

В теории легализация делится на дипломатическую и консульскую. Дипломатическая возможна в случае, если между страной, выдавшей документы, и страной, в которой они будут использованы, установлены прямые дипломатические отношения, иначе – осуществляется консульская легализация (через посольства (консульства) государств в третьих странах). Однако на практике, когда речь идет о необходимости легализации, имеется в виду именно консульская.

Из каких этапов состоит легализация в ОАЭ?

Этапы заверения документов немного различаются в зависимости от страны, выпустившей его, и страны, в которой он будет использоваться. Для документов, выданных на территории ОАЭ, процесс выглядит следующим образом:

1. Оригинал документа должен быть заверен управляющим государственным органом (исключением являются цифровые документы, выданные государственным органом, или документы, заверенные в электронном виде).

2. Подать заявку на легализацию в ОАЭ через онлайн-каналы Министерства иностранных дел.

3. Предоставить исходный документ. Если документ является цифровым или заверен электронным способом, приложить его копию.

4. Затем документ можно заверить в одном из посольств или представительств ОАЭ за границей, подав заявку на заверение через онлайн-каналы МИД ОАЭ.

Особенности заверения документов, выданных в иностранных государствах для использования в ОАЭ

В данном случае процедура выглядит примерно так же, как описано выше, однако есть определенные нюансы, на которые стоит обратить внимание. Для удобства упоминания государственных органов, приведем пояснения в отношении Российской Федерации.

Нотариальное заверение копии документа

Для этого необходимо заверить копию документа и правильность его перевода у нотариуса в стране, где документ выдан.

Исключением являются случаи, когда необходима легализация коммерческих документов и нотариально заверенных доверенностей. Также если необходимо представить документ об образовании образца, установленного для использования за границей, в Министерстве иностранных дел нужно легализовать его оригинал.

В отношении документов юридических лиц существует требование о предоставлении на легализацию нотариально заверенных копий тех документов, которые должным образом зарегистрированы в соответствующем государственном органе и содержат необходимые отметки и печати о регистрации.

Перевод документа на английский или арабский язык и нотариальное заверение подлинности подписи переводчика

При этом перевод должен быть подшит к заверенной нотариусом копии документа.

Важно отметить, что после перевода необходимо проверять правильное написание таких данных, как имена и названия (также правильность их транслитерации), адреса и прочую информацию на соответствие их написания в оригинальных документах.

Для нотариального заверения переводчику, который сделал перевод, нужно лично предоставить нотариусу оригинал документа и текст его перевода, свой паспорт и документ о наличии соответствующего образования. После чего потребуется проставить дату и подписать перевод, указав, что перевод выполнен им лично и правильно. Также на переведенном документе указываются контактные данные переводчика (ФИО, название компании, адрес, номер телефона, адрес электронной почты).

Даже в случае, если вы сами владеете достаточными знаниями для перевода, но не имеете подтверждающего этот факт документа, или если переводчик не может лично присутствовать у нотариуса для заверения – нотариус не заверит такой перевод.

С точки зрения практики лучше делать перевод документа на английский язык, потому что арабский язык документа не является строго обязательным, так же будет легче проверить правильность перевода и стоимость будет намного ниже, чем если переводить на арабский.

В силу того, что арабский язык не такой популярный, могут возникнуть сложности с поиском хорошего переводчика. Но даже если вы его найдете, в переведенном документе могут быть ошибки и неточности, которые вы увидеть не сможете. Были случаи, когда надлежащим образом оформленные и переведенные на арабский язык документы вызывали удивление у сотрудников посольства при непосредственной легализации.

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Заверение копии документа и его перевода в соответствующем государственном органе

Это необходимо для заверения подлинности печати и подписи нотариуса. В результате выдается квитанция, где указано количество документов, страна назначения и срок готовности. В российском Минюсте этот срок, как правило, составляет около 5 рабочих дней, при этом госпошлина не взимается.

В качестве альтернативы можно сдать документы в МФЦ «Мои документы». В этом случае срок подготовки документов составит уже 10 рабочих дней, однако будет проще подать и забрать документы, так как не нужно предварительно записываться, и время работы таких центров продолжительнее.

В ходе заверения на данном этапе Минюст подтверждает, что нотариус правомочен заверять документы, а также проверяет подлинность подписи и оттиска печати нотариуса и штампует документы.

Для проверки подлинности подписи нотариуса в базе Минюста должны быть образцы его подписи и печати, в связи с этим не подойдет заверение временно исполняющим обязанности нотариуса, так как образцов его подписи может не быть.

Заверение документов в одном из посольств или консульств ОАЭ МИД

МИД РФ удостоверяет подлинность печати Минюста и подписи должностного лица. Также на этом этапе необходимо уплатить госпошлину.

Заверение в консульском департаменте МИД России для подтверждения подлинности печати Минюста и подписи должностного лица

Также на этом этапе необходимо уплатить госпошлину.

Заверение документа одним из посольств или консульств ОАЭ в стране, выдавшей его

Документ (а точнее, печать посольства или консульства страны выдачи) должен быть заверен одним из посольств или консульств ОАЭ в стране, выдавшей его (путем подачи заявки через онлайн-каналы Министерства иностранных дел).

Заверение документов в ОА

Документы должны быть заверены в ОАЭ (перед этим необходимо подать заявку на легализацию в ОАЭ через онлайн-каналы МИД и приложить оригинал заверенного документа).

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Какие документы обычно необходимо легализовывать?

Наиболее популярными документами для легализации являются:

Документы о праве собственности (свидетельство о праве собственности);

Нотариально заверенные документы (копии, доверенности, завещания);



Учредительные документы (устав, различные сертификаты);



Документы гражданского состояния (свидетельство о браке, смене фамилии, рождении и т.д.);



Документы об образовании (диплом, аттестат, сертификаты).



При этом такие документы, как паспорта (и аналогичные документы, подтверждающие личность), документы, оформляющие таможенные и коммерческие операции (таможенные декларации, выписки по счетам, соглашения о поставке товаров и прочие) легализовывать не нужно, т.к. в соответствии с нормами международного права не нужно легализовывать документы, на которых есть фотографии (паспорт, права на управление транспортным средством), коммерческие и таможенные документы (по общему правилу), а также документы, не подлежащие вывозу за рубеж (военный билет, трудовая книжка, пенсионное удостоверение и т.д.).

Если все же потребуется заверение контрактов, накладных, инвойсов и других документов, которые напрямую относятся к коммерческой или таможенной деятельности, то в этом случае процедура легализации будет осуществляться через Торгово-промышленную палату (или аналогичный орган), после проставления отметок которой документ будет заверен в консульском отделе ОАЭ.

Требования к документам перед процедурой легализации

Документ должен быть составлен на английском или арабском языке, либо должен быть сделан нотариально заверенный перевод;

Документ должен быть заверен уполномоченным на то государственным органом до подачи заявки на легализацию;



Документ должен быть без ламинирования, заметных повреждений, изменений, исправлений, смазанных участков. Все подписи и печати должны быть четкими и читаемыми. Если документ состоит из нескольких листов – они должны быть пронумерованы и сшиты.

Сроки заверения документов в ОАЭ

Процедура легализации как в, так и для ОАЭ занимает около месяца. Сроки каждого этапа зависят от загруженности всех инстанций, куда необходимо обращаться.

Можно примерно выделить следующие рамки: