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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Мальта вводит пониженный налог для творческих личностей

Комиссар Мальты по доходам недавно объявил о запуске схемы пониженной налоговой ставки для творческих деятелей, которая была введена в рамках бюджета на 2022 год.

Ксения Шилкина
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Ставка 7,5% доступна для физических лиц, занимающихся творческой деятельностью, сертифицированных Советом по делам искусств Мальты.

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Пониженная ставка налога в размере 7,5% применяется к художественной деятельности, осуществляемой на индивидуальной основе в художественных целях* в отношении следующих лиц:

  • актеры
  • художественные руководители
  • хореографы
  • кураторы
  • танцоры
  • писатели-литераторы
  • музыканты
  • художники
  • скульпторы

Налоговая ставка 7,5% применяется только к обороту в размере 30 000 евро. При применении этого варианта остальная часть дохода добавляется к основному доходу и облагается налогом по прогрессивной ставке.

*Художественная цель подразумевает доход, полученный от:

  • театральные, эстрадные, кино- и телепродукции
  • выставки
  • картины, скульптуры, литературные и музыкальные произведения
  • интеллектуальная собственность, гонорары

Крайний срок подачи заявок на 2022 базовый год — вторник, 7 ноября 2023 года.

По материалам orbitax.com

#Мальта#налоговые льготы
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Мальта#налоговые льготы