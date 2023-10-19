Мальта вводит пониженный налог для творческих личностей

Комиссар Мальты по доходам недавно объявил о запуске схемы пониженной налоговой ставки для творческих деятелей, которая была введена в рамках бюджета на 2022 год.

Ставка 7,5% доступна для физических лиц, занимающихся творческой деятельностью, сертифицированных Советом по делам искусств Мальты.

Все услуги по этой теме:

Пониженная ставка налога в размере 7,5% применяется к художественной деятельности, осуществляемой на индивидуальной основе в художественных целях* в отношении следующих лиц:

актеры

художественные руководители

хореографы

кураторы

танцоры

писатели-литераторы

музыканты

художники

скульпторы

Налоговая ставка 7,5% применяется только к обороту в размере 30 000 евро. При применении этого варианта остальная часть дохода добавляется к основному доходу и облагается налогом по прогрессивной ставке.

*Художественная цель подразумевает доход, полученный от:

театральные, эстрадные, кино- и телепродукции

выставки

картины, скульптуры, литературные и музыкальные произведения

интеллектуальная собственность, гонорары

Крайний срок подачи заявок на 2022 базовый год — вторник, 7 ноября 2023 года.