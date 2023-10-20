Мальта предоставляет ставку НДС 12% на определенные услуги с 2024 года

Мальта опубликовала в Официальном вестнике официальное уведомление № 231 от 2023 года, в котором содержатся положения Закона о налоге на добавленную стоимость (поправка к восьмому приложению) 2023 года.

В восьмом приложении перечислены некоторые поставки, облагаемые НДС, отличные от стандартных ставок в 18%. Постановления добавляют следующие положения, к которым применяется пониженная ставка НДС в размере 12%:

Все услуги по этой теме:

Хранение и управление ценными бумагами;

Управление кредитом и кредитными гарантиями лицом или органом, кроме тех, кто предоставил кредит;

Наем прогулочного катера лицу по договору на любой срок или часть срока; и

Услуги, заключающиеся в уходе за человеком, которые должны оказываться лицом, занимающимся любой профессией, регулируемой Законом о профессиях здравоохранения (глава 464), включая услуги, предоставляемые в ходе деятельности студии здоровья или аналогичной деятельности, но не включая освобожденные от налога поставки, указанные в пункте 11 (здравоохранение и социальное обеспечение) Части второй Пятого приложения (освобождение с кредитом).

Постановления вступят в силу 1 января 2024 года.