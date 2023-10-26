Словения вносит поправки в Закон о корпоративном подоходном налоге

Министерство финансов Словении опубликовало проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон о подоходном налоге с предприятий.

Эти меры включают в себя:

Новые правила, ограничивающие возможность уклонения от статуса постоянного представительства (ПП) посредством комиссионных соглашений и аналогичных стратегий;

Введение правила 365 дней для доходов от отчуждения акций, составляющих более 50% стоимости недвижимого имущества, находящегося в Словении, при условии, что прибыль облагается налогом, если порог стоимости был превышен в любой момент в течение 365 дней, предшествующих отчуждению; и

Введение нового ограничения на вычет процентов по EBITDA в размере 30% в соответствии с Директивой ЕС по борьбе с уклонением от уплаты налогов (ATAD), включая безопасную гавань в размере 1 миллиона евро, а также освобождение от кредитов для финансирования долгосрочных проектов государственной инфраструктуры, а также для банков, страховых компаний и независимых налогоплательщиков, не входящих в группу.

Согласно проекту, меры будут применяться с 1 января 2024 года.