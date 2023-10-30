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Ольга Кутяева
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ФАТФ обновила «серый список»

На прошлой неделе завершилось четвертое пленарное заседание ФАТФ, на котором рассматривались ключевые вопросы отмывания денег и финансирования терроризма.

Ольга Кутяева
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На пленарном заседании ФАТФ сообщила об обновлении своего «серого списка» - «Юрисдикции, находящиеся под усиленным мониторингом». Из списка выбыли Албания, Иордания, Каймановы острова и Панама. Пленум ФАТФ поздравил эти страны со значительным прогрессом в устранении стратегических недостатков в сфере AML, выявленных ранее в ходе взаимных оценок. На сегодня в «сером списке» 23 юрисдикции: Барбадос, Болгария, Буркина-Фасо, Вьетнам, Гаити, Гибралтар, Йемен, Камерун, Конго, Мали, Мозамбик, Нигерия, Филиппины, Сенегал, Сирия, Танзания, Турция, ОАЭ, Хорватия, Уганда, ЮАР, Южный Судан, Ямайка.

«Черный список» остался без изменений: КНДР, Иран и Мьянма.

Важным событием стало согласование делегатами значительного пакета поправок к Рекомендациям ФАТФ, которые предоставят странам гораздо более широкий набор мер по лишению преступников доходов от преступной деятельности. В целях дальнейшего совершенствования глобальных усилий по возврату активов ФАТФ также выпустила отчет, в котором изложены рекомендации по усилению роли и использованию сетей возврата активов (ARIN) в расследовании дел, связанных с транснациональным отмыванием денег.

Кроме того, ФАТФ приняла отчеты о незаконных финансовых потоках в результате мошенничества с использованием кибертехнологий и о неправомерном использовании программ предоставления гражданства и вида на жительство через инвестиции.

В связи с недавними поправками к стандартам бенефициарной собственности и прозрачности делегаты также приняли решение выпустить для публичных консультаций обновленное Руководство ФАТФ по оценке рисков по Рекомендации 25 «Бенефициарная собственность и прозрачность юридических лиц».

ФАТФ предоставила полное членство Индонезии. Теперь Индонезия будет пользоваться всеми правами члена ФАТФ и должна будет выполнять обязательства, вытекающие из членства в ФАТФ. С принятием Индонезии в члены ФАТФ теперь насчитывается 40 членов, включая все страны G20.

Приостановление членства Российской Федерации пока остается в силе. В соответствии с заявлениями, опубликованными с марта 2022 года, ФАТФ вновь сообщила, что все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении существующих и возникающих рисков, связанных с обходом мер, принятых в отношении Российской Федерации, в целях защиты международной финансовой системы.

#ФАТФ (FATF)#черный список
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ФАТФ (FATF)#черный список