Индия уточняет вопросы налога на товары и услуги на корпоративные гарантии

Центральный совет по косвенным налогам и таможне выпустил Уведомление 52/2023-Central Tax и Циркуляр 204/16/2023-GST от 26 октября и 27 октября 2023 года соответственно, которые касаются взимания GST с личных и корпоративных гарантий.

Что касается корпоративных гарантий для связанных лиц, Уведомление 52/2023-Центральный налог предусматривает, что стоимость поставки услуг поставщиком получателю, который является связанным лицом, путем предоставления корпоративной гарантии любой банковской компании или финансовым учреждением от имени указанного получателя, считается равным 1% от суммы такой предложенной гарантии или фактического вознаграждения за гарантию, в зависимости от того, что больше.

В циркуляре 204/16/2023-GST более подробно объясняется, будет ли деятельность по предоставлению корпоративной гарантии лицом от имени другого связанного лица рассматриваться как облагаемая налогом поставка услуг, даже если она осуществляется без какого-либо вознаграждения.