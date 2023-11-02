Открытие счета в турецком банке Nurol Bankasi Материал редакции

Nurol Bankasi (Банк Нурол) – участник списка лидирующих инвестиционных банков Турции. Деятельность банка стартовала в 1999 году. Банк вышел на финансовый рынок с инвестиционными продуктами для своих клиентов, что было редкостью для финансового сектора Турции тех времен. По сей день банк гордится своей командой, обеспечивающей техническое развитие и применяющей собственные ноу-хау для дальнейшего развития своих продуктов. Nurol Bankasi предлагает полный спектр банковских услуг, при этом особо выделяет инвестиционные продукты, нацеленные на преумножение капитала каждого клиента.

Полное название банка – Nurol Yatirim Bankasi /Nurol Investment Bank. Банк входит в группу компаний NUROL Group of Companies, которая представляет собой объединение крупных организаций, занимающихся строительством объектов жилой недвижимости, дорог, городских сооружений и решением дорожных проблем, строительством отелей и развитием туризма, проектированием и строительством крупных парковочных центров, торговых и развлекательных центров.

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Группа компаний также вовлечена в машиностроение, обеспечение оборонных заказов, авиастроение и развитие авиации. В группе имеются компании, занимающиеся горнодобывающей деятельностью, строительством и запуском электростанций и производством электроэнергии в Турции и за ее пределами.

Кроме этого, Nurol предлагает услуги финансирования, страхования крупных объектов, финансовой аналитики, бизнес-аналитики и полный спектр банковских услуг. На сегодняшних день деятельность группы компаний активно ведется в странах ЕС, Ближнего Востока, СНГ.

Будучи узнаваемым и достаточно сильным участником финансового рынка Турции, банк нацелен на обслуживание инвестиционных счетов, что само собой привлекает крупных клиентов, обеспечивая их доверие вменяемым капиталом и надежностью.

Услуги, предлагаемые Nurol Bankasi

Открытие расчетных счетов Открытие инвестиционных счетов Выпуск платежных карт Полноценный онлайн-банк Обеспечение обслуживания на английском языке Обслуживание физических лиц Обслуживание юридических лиц Помощь в создании успешного портфеля Продвижение инвестиционного портфеля с использованием инновационных технологий, позволяющих в поиске новых источников дохода Консультирование в вопросах финансирования и инвестиций

Будучи достаточно продвинутым финансовым институтом, Банк Nurol предлагает обслуживание иностранных компаний и физических лиц – нерезидентов.

Наличие ВНЖ Турции может облегчить процесс открытия счета, но не является обязательным. Важно понимать, что согласование этого вопроса крайне важно провести с менеджерами, с которыми уже установлен контакт и налажена работа по открытию счета на иностранную компанию. Камила Усманова, консультант GSL Law & Consulting

Основные требования банка Nurol

Размещение депозитов на личных счетах в размере от 250 000 USD минимум на 1 год;

Поддержание оборота по корпоративным счетам от 10 000 000 USD в год;



Обязательное подтверждение источника происхождения средств для любых заявителей;



Личное присутствие при открытии счета;



Предоставление всех документов с переводом на турецкий язык и с заверением турецкого нотариуса;



Наличие турецкого налогового номера.



Подробнее о получении налогового номера в Турции для физического лица - в нашем материале об открытии личного счета:

Как открыть личный счет в турецком банке Nurol Bankasi?

Иностранным заявителям, постоянно проживающим на территории Турции, необходимо:

Наличие долгосрочного или краткосрочного (туристического) ВНЖ или рабочей визы в Турции; Подтверждение налогового номера в Турции;

Наличие турецкого номера телефона;

Подтверждение адреса проживания в Турции;

Личное присутствие в банке для подачи заявления и получения платежной карты;

Оригинал заграничного паспорта;

Готовность размещать депозит в размере 250 000 USD и подтверждать источник происхождения средств.



Для иностранных заявителей, не имеющих ВНЖ или разрешения на работу в Турции:

Подтверждение налогового номера в Турции; Оригинал общегражданского паспорта с адресом регистрации;

Нотариально заверенный перевод общегражданского паспорта на турецкий язык;

Наличие турецкого номера телефона;

Готовность размещать депозит в размере 250 000 USD и подтверждать источник происхождения средств.



Как открыть корпоративный счет в турецком банке Nurol Bankasi для иностранной компании?

Как и любой турецкий банк Nurol Bankasi приветствует обслуживание местных компаний. Поэтому при анализе возможности открытия счета мы рекомендуем рассмотреть опцию регистрации филиала или представительства иностранной организации в Турции.

Банк не указывает это в основных требованиях, поэтому пробовать открытие счета можно без создания филиала. Кроме того, наш опыт говорит о том, что юридический отдел банка хорошо подготовлен и хорошо анализирует документы иностранных компаний в различных юрисдикциях.

Тем не менее, мы оставляем опцию проведения работы в два этапа – составить заявку в банк без наличия филиала в Турции. А в случае отрицательного решения со стороны банка, приступить к открытию филиала. Подготовка к процессу создания филиала не займет много времени, так как список документов, необходимых для этой процедуры совпадает с пакетов документов, направляемых в банк.

Что необходимо:

1. Получение налогового номера для иностранной организации

Сотрудники турецкого офиса группы компаний GSL сопроводят Вас в налоговый орган и окажут помощь в подготовке документов.

2. Получение налогового номера для всех бенефициаров компании

Процедуру возможно организовать в день визита в налоговый орган для получения налогового номера на компанию.

3. Готовность к поддержанию оборота по счету не менее 10 000 000 USD в год

Наша команда проведет анализ деятельности компании и ожидаемых финансовых показателей для их соответствия аппетитам банка.

4. Полный комплект документов компании с нотариально заверенным переводом на турецкий язык:

Свидетельство о регистрации;

Учредительный договор/Решение о создании компании;



Лицензия на ведение деятельности, если актуально;



Документы, отражающие полную структуру компании на момент подачи заявки в банк (включая всю историю смены состава директоров и акционеров);



Доверенность (если применимо);



Подтверждение налогового номера, выданное в налоговом органе Турции;



Паспорта всех участников компании;



Подтверждения адресов всех участников компании;



Образец подписей директоров;



Справка о характере деятельности компании из торговой палаты;



Публикация о регистрации компании в официальной газете торгового реестра;



Копии имеющихся договоров с основными контрагентами;



Отчетность компании за прошедший период;



Таблица со структурой компании.



Список документов не является исчерпывающим, банк оставляет за собой право запросить дополнительную информацию и документацию в зависимости от особенностей деятельности компании, ее структуры и юрисдикции.

5. Печать компании.

ВАЖНО: Открытие счета в турецком банке возможно осуществить удаленно при наличии доверенности, оформленной на территории Турции или через нотариуса турецкого консульства в стране нахождения бенефициаров и директора на турецком языке.

После изучения пакета документов, представитель банка связывается напрямую с распорядителем по счету для уточнения некоторых деталей и подтверждения данных. В ходе беседы также пройдет краткое интервью заявителя.

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