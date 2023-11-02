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Зарубежное право
Камила Усманова
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Открытие счета в турецком банке Nurol BankasiМатериал редакции

Nurol Bankasi (Банк Нурол) – участник списка лидирующих инвестиционных банков Турции. Деятельность банка стартовала в 1999 году. Банк вышел на финансовый рынок с инвестиционными продуктами для своих клиентов, что было редкостью для финансового сектора Турции тех времен. По сей день банк гордится своей командой, обеспечивающей техническое развитие и применяющей собственные ноу-хау для дальнейшего развития своих продуктов. Nurol Bankasi предлагает полный спектр банковских услуг, при этом особо выделяет инвестиционные продукты, нацеленные на преумножение капитала каждого клиента.

Камила Усманова

Содержание

  1. Услуги, предлагаемые Nurol Bankasi
    1. Основные требования банка Nurol
      1. Как открыть личный счет в турецком банке Nurol Bankasi?
        1. Как открыть корпоративный счет в турецком банке Nurol Bankasi для иностранной компании?
          1. Впечатления от сотрудничества с банком
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            Полное название банка – Nurol Yatirim Bankasi /Nurol Investment Bank. Банк входит в группу компаний NUROL Group of Companies, которая представляет собой объединение крупных организаций, занимающихся строительством объектов жилой недвижимости, дорог, городских сооружений и решением дорожных проблем, строительством отелей и развитием туризма, проектированием и строительством крупных парковочных центров, торговых и развлекательных центров.

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            Группа компаний также вовлечена в машиностроение, обеспечение оборонных заказов, авиастроение и развитие авиации. В группе имеются компании, занимающиеся горнодобывающей деятельностью, строительством и запуском электростанций и производством электроэнергии в Турции и за ее пределами.

            Кроме этого, Nurol предлагает услуги финансирования, страхования крупных объектов, финансовой аналитики, бизнес-аналитики и полный спектр банковских услуг. На сегодняшних день деятельность группы компаний активно ведется в странах ЕС, Ближнего Востока, СНГ.

            Будучи узнаваемым и достаточно сильным участником финансового рынка Турции, банк нацелен на обслуживание инвестиционных счетов, что само собой привлекает крупных клиентов, обеспечивая их доверие вменяемым капиталом и надежностью.

            Услуги, предлагаемые Nurol Bankasi

            Открытие расчетных счетов
            Открытие инвестиционных счетов
            Выпуск платежных карт
            Полноценный онлайн-банк
            Обеспечение обслуживания на английском языке
            Обслуживание физических лиц
            Обслуживание юридических лиц
            Помощь в создании успешного портфеля
            Продвижение инвестиционного портфеля с использованием инновационных технологий, позволяющих в поиске новых источников дохода
            Консультирование в вопросах финансирования и инвестиций

            Будучи достаточно продвинутым финансовым институтом, Банк Nurol предлагает обслуживание иностранных компаний и физических лиц – нерезидентов.

            Наличие ВНЖ Турции может облегчить процесс открытия счета, но не является обязательным. Важно понимать, что согласование этого вопроса крайне важно провести с менеджерами, с которыми уже установлен контакт и налажена работа по открытию счета на иностранную компанию.
            Камила Усманова, консультант GSL Law & Consulting

            Основные требования банка Nurol

            • Размещение депозитов на личных счетах в размере от 250 000 USD минимум на 1 год;
            • Поддержание оборота по корпоративным счетам от 10 000 000 USD в год;
            • Обязательное подтверждение источника происхождения средств для любых заявителей;
            • Личное присутствие при открытии счета;
            • Предоставление всех документов с переводом на турецкий язык и с заверением турецкого нотариуса;
            • Наличие турецкого налогового номера.

            Подробнее о получении налогового номера в Турции для физического лица - в нашем материале об открытии личного счета:

            Открытие личного банковского счета в Турции | GSL

            публикация Открытие личного банковского счета в Турции

            gsl.org

            Как открыть личный счет в турецком банке Nurol Bankasi?

            Иностранным заявителям, постоянно проживающим на территории Турции, необходимо:

            1. Наличие долгосрочного или краткосрочного (туристического) ВНЖ или рабочей визы в Турции;
            2. Подтверждение налогового номера в Турции;
            3. Наличие турецкого номера телефона;
            4. Подтверждение адреса проживания в Турции;
            5. Личное присутствие в банке для подачи заявления и получения платежной карты;
            6. Оригинал заграничного паспорта;
            7. Готовность размещать депозит в размере 250 000 USD и подтверждать источник происхождения средств.

            Для иностранных заявителей, не имеющих ВНЖ или разрешения на работу в Турции:

            1. Подтверждение налогового номера в Турции;
            2. Оригинал общегражданского паспорта с адресом регистрации;
            3. Нотариально заверенный перевод общегражданского паспорта на турецкий язык;
            4. Наличие турецкого номера телефона;
            5. Готовность размещать депозит в размере 250 000 USD и подтверждать источник происхождения средств.
            Турция. Открытие личного счёта. Осознанная релокация | GSL

            Вебинар на тему: Турция. Открытие личного счёта. Осознанная релокация

            gsl.org

            Как открыть корпоративный счет в турецком банке Nurol Bankasi для иностранной компании?

            Как и любой турецкий банк Nurol Bankasi приветствует обслуживание местных компаний. Поэтому при анализе возможности открытия счета мы рекомендуем рассмотреть опцию регистрации филиала или представительства иностранной организации в Турции.

            Банк не указывает это в основных требованиях, поэтому пробовать открытие счета можно без создания филиала. Кроме того, наш опыт говорит о том, что юридический отдел банка хорошо подготовлен и хорошо анализирует документы иностранных компаний в различных юрисдикциях.

            Тем не менее, мы оставляем опцию проведения работы в два этапа – составить заявку в банк без наличия филиала в Турции. А в случае отрицательного решения со стороны банка, приступить к открытию филиала. Подготовка к процессу создания филиала не займет много времени, так как список документов, необходимых для этой процедуры совпадает с пакетов документов, направляемых в банк.

            Регистрация филиала иностранной компании в Турции. | GSL

            Зарегистрировать филиал в Турции может любая иностранная компания. Для этого требуется пройти двухступенчатую процедуру подачи заявления, получить налоговый номер и оплатить государственную пошлину.

            gsl.org

            Что необходимо:

            1. Получение налогового номера для иностранной организации

            Сотрудники турецкого офиса группы компаний GSL сопроводят Вас в налоговый орган и окажут помощь в подготовке документов.

            2. Получение налогового номера для всех бенефициаров компании

            Процедуру возможно организовать в день визита в налоговый орган для получения налогового номера на компанию.

            3. Готовность к поддержанию оборота по счету не менее 10 000 000 USD в год

            Наша команда проведет анализ деятельности компании и ожидаемых финансовых показателей для их соответствия аппетитам банка.

            4. Полный комплект документов компании с нотариально заверенным переводом на турецкий язык:

            • Свидетельство о регистрации;
            • Учредительный договор/Решение о создании компании;
            • Лицензия на ведение деятельности, если актуально;
            • Документы, отражающие полную структуру компании на момент подачи заявки в банк (включая всю историю смены состава директоров и акционеров);
            • Доверенность (если применимо);
            • Подтверждение налогового номера, выданное в налоговом органе Турции;
            • Паспорта всех участников компании;
            • Подтверждения адресов всех участников компании;
            • Образец подписей директоров;
            • Справка о характере деятельности компании из торговой палаты;
            • Публикация о регистрации компании в официальной газете торгового реестра;
            • Копии имеющихся договоров с основными контрагентами;
            • Отчетность компании за прошедший период;
            • Таблица со структурой компании.

            Список документов не является исчерпывающим, банк оставляет за собой право запросить дополнительную информацию и документацию в зависимости от особенностей деятельности компании, ее структуры и юрисдикции.

            5. Печать компании.

            ВАЖНО: Открытие счета в турецком банке возможно осуществить удаленно при наличии доверенности, оформленной на территории Турции или через нотариуса турецкого консульства в стране нахождения бенефициаров и директора на турецком языке.

            После изучения пакета документов, представитель банка связывается напрямую с распорядителем по счету для уточнения некоторых деталей и подтверждения данных. В ходе беседы также пройдет краткое интервью заявителя.

            Впечатления от сотрудничества с банком

            1. Открытие счета проходит достаточно комфортно. Первичное заявление банк рассматривает в течение 3-4 недель. Открытие счета происходит через 1 месяц после визита в банк и предоставления всей информации.
            2. Представители банка хорошо изучают документы компании, нет требований по заказу дополнительных выписок и выпуску дополнительных документов для подтверждения структуры или данных компании.
            3. За время сотрудничества мы столкнулись с некоторыми нововведениями, а именно ограничениями со стороны банка в работе с Россией, Беларусью и Ираном в конкретных областях деятельности: бизнес, связанный с добычей, переработкой и продажей нефти, топлива и продуктов их перегонки; добычей и продажей природного газа, угля и угольной продукции; любая деятельность, связанная с ловлей рыбы, изготовлением и торговлей морепродуктами; торговля алкогольными напитками; добыча и торговля непромышленным алмазом и золотом.
            4. Коммуникация налажена хорошо, менеджеры банка всегда находятся на связи, как в процессе открытия счета, так и после процедуры.
            5. Банк понимает бизнес, быстро анализирует предоставленную информацию. Предлагает своим клиентам выгодные условия для инвестиций и создания портфеля с реальной полной поддержкой со стороны финансовых экспертов банка.
            #банковский счет#Материал редакции#Турция
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            Камила Усманова (подробнее)
            Автор статьи,
            Юрисконсульт GSL
            +7 495 234 38 33
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            Камила Усманова (подробнее)
            Автор статьи,
            Юрисконсульт GSL
            +7 495 234 38 33
            Задать вопрос
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