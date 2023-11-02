Nurol Bankasi (Банк Нурол) – участник списка лидирующих инвестиционных банков Турции. Деятельность банка стартовала в 1999 году. Банк вышел на финансовый рынок с инвестиционными продуктами для своих клиентов, что было редкостью для финансового сектора Турции тех времен. По сей день банк гордится своей командой, обеспечивающей техническое развитие и применяющей собственные ноу-хау для дальнейшего развития своих продуктов. Nurol Bankasi предлагает полный спектр банковских услуг, при этом особо выделяет инвестиционные продукты, нацеленные на преумножение капитала каждого клиента.
Полное название банка – Nurol Yatirim Bankasi /Nurol Investment Bank. Банк входит в группу компаний NUROL Group of Companies, которая представляет собой объединение крупных организаций, занимающихся строительством объектов жилой недвижимости, дорог, городских сооружений и решением дорожных проблем, строительством отелей и развитием туризма, проектированием и строительством крупных парковочных центров, торговых и развлекательных центров.
Группа компаний также вовлечена в машиностроение, обеспечение оборонных заказов, авиастроение и развитие авиации. В группе имеются компании, занимающиеся горнодобывающей деятельностью, строительством и запуском электростанций и производством электроэнергии в Турции и за ее пределами.
Кроме этого, Nurol предлагает услуги финансирования, страхования крупных объектов, финансовой аналитики, бизнес-аналитики и полный спектр банковских услуг. На сегодняшних день деятельность группы компаний активно ведется в странах ЕС, Ближнего Востока, СНГ.
Будучи узнаваемым и достаточно сильным участником финансового рынка Турции, банк нацелен на обслуживание инвестиционных счетов, что само собой привлекает крупных клиентов, обеспечивая их доверие вменяемым капиталом и надежностью.
Будучи достаточно продвинутым финансовым институтом, Банк Nurol предлагает обслуживание иностранных компаний и физических лиц – нерезидентов.
Подробнее о получении налогового номера в Турции для физического лица - в нашем материале об открытии личного счета:
Иностранным заявителям, постоянно проживающим на территории Турции, необходимо:
Для иностранных заявителей, не имеющих ВНЖ или разрешения на работу в Турции:
Как и любой турецкий банк Nurol Bankasi приветствует обслуживание местных компаний. Поэтому при анализе возможности открытия счета мы рекомендуем рассмотреть опцию регистрации филиала или представительства иностранной организации в Турции.
Банк не указывает это в основных требованиях, поэтому пробовать открытие счета можно без создания филиала. Кроме того, наш опыт говорит о том, что юридический отдел банка хорошо подготовлен и хорошо анализирует документы иностранных компаний в различных юрисдикциях.
Тем не менее, мы оставляем опцию проведения работы в два этапа – составить заявку в банк без наличия филиала в Турции. А в случае отрицательного решения со стороны банка, приступить к открытию филиала. Подготовка к процессу создания филиала не займет много времени, так как список документов, необходимых для этой процедуры совпадает с пакетов документов, направляемых в банк.
Что необходимо:
1. Получение налогового номера для иностранной организации
Сотрудники турецкого офиса группы компаний GSL сопроводят Вас в налоговый орган и окажут помощь в подготовке документов.
2. Получение налогового номера для всех бенефициаров компании
Процедуру возможно организовать в день визита в налоговый орган для получения налогового номера на компанию.
3. Готовность к поддержанию оборота по счету не менее 10 000 000 USD в год
Наша команда проведет анализ деятельности компании и ожидаемых финансовых показателей для их соответствия аппетитам банка.
4. Полный комплект документов компании с нотариально заверенным переводом на турецкий язык:
Список документов не является исчерпывающим, банк оставляет за собой право запросить дополнительную информацию и документацию в зависимости от особенностей деятельности компании, ее структуры и юрисдикции.
5. Печать компании.
После изучения пакета документов, представитель банка связывается напрямую с распорядителем по счету для уточнения некоторых деталей и подтверждения данных. В ходе беседы также пройдет краткое интервью заявителя.
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